آخرها مرحاض ذهبي.. أغرب جرائم السرقة في العالم

04:43 ص | الإثنين 16 سبتمبر 2019
مرحاض ذهبي

مرحاض ذهبي

كتب: حسن شحاتة

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في واقعة غريبة بإنجلترا، فوجئ الجميع باختفاء مرحاض ذهبي من قصر بلينهايم الشهير، والذي تبلغ تكلفته مليون جنيه إسترليني، نظرًا لصناعته من الذهب عيار 18 قيراط، من قبل الفنان الإيطالي ماوريزيو كاتيلان.

وبعد واقعة سرقة المرحاض، نرصد لكم في السطور التالية أغرب حالات السرقة في العالم كالتالي:

سرقة مرحاض

بدأت الواقعة صباح يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري، عندما تم استدعاء الشرطة البريطانية لاسترجاع "المرحاض الذهبي" الذي لم يستمر داخل القصر سوى أيام قليلة، بعدما كان سابقًا معروضًا في متحف جوجنهايم في نيويورك.

ووفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام البريطانية، فإن عملية سرقة المرحاض من القصر، الواقع في وودستوك أوكسفوردشاير، تمت في حلول مساء يوم الجمعة، لتعلن السلطات حين إبلاغها، عن إغلاق القصر لأسباب غير معلنة، قبل أن تنجح في استرجاع المرحاض الذهبي صباح السبت، وفقًا لما نقلته شبكة سكاي نيوز.

سرقة إطار سيارة

وفي شهر مايو الماضي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة لأحد الأماكن التجارية في جدة، يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بفك إطار سيارة ثم يقوم بسرقتها، قبل أن يضعها في سيارته ويقوم بالهرب.

سرقة رافعة ألمانية

وفي شهر يونيو من العام الماضي، وقعة أحد أغرب حالات السرقة، عندما تم اختفاء رافعة ألمانية من أحد مواقع العمل بمدينة شتوتجارت، يبلغ وزنها 48 طنًا وثمنها 200 ألف يورو، وفقًا لما نقله موقع "العربية. نت".

وكانت المفاجأة بظهورها بعد ذلك في جمارك ميناء الإسكندرية بمصر، حيث أثارت الصحافة الألمانية العديد من التساؤلات، عن كيفية عبور سارقها من عدة دول دون أن يلفت النظر إليه حتى وصوله إلى الإسكندرية، وكيف أن سارقها سار بها في شوارع ألمانيا، ثم عبر بها البحر لآلاف الأميال حتى وصل إلى الأسكندرية.

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