"أبو ضحكة جنان اكتشفه".. أسرار الحب والقطيعة بين إسماعيل يس والعندليب

يعد الفنان الراحل إسماعيل ياسين، واحدا من رواد فن الكوميديا في مصر والوطن العربي، فقد كان يمتلك موهبة تلقائية مميزة، وخفة ظل جعلته يحقق نجاحا كبيرا، من الصعب على فنان آخر أن ينافسه فيه.

ولد الفنان إسماعيل ياسين في مثل هذا اليوم، 15 سبتمبر من العام 1912، بمدينة السويس، وعاش مرحلة طفولة صعبة للغاية، وغير مستقرة، حيث ترك الدراسة بعد وفاة والدته، ودخول والده السجن، وكان عاشقا للطفولة، ومتأثرا بالفنان محمد عبد الوهاب إلى أن أتى إلى القاهرة، وانضم إلى فرقة بديعة مصابني.

وطوال مسيرته الفنية، قدم إسماعيل يس عددا كبيرا من الأعمال الفنية التي تنوعت بين "المسلسلات الإذاعية، والمسرحيات الكوميدية"، ويبقى نجاحه الأكبر والأكثر انتشارا، في السينما، حيث قدم ما يجاوز الـ200 فيلم، بينهم أكثر من 17 فيلما يحملون اسمه، حتى صار ماركة مسجلة للضحك والكوميديا لدى الجمهور.

وخلال مشواره السينمائي، قدم إسماعيل ياسين وجوها جديدة في التمثيل، والذين كانوا في بداية مشوارهم الفني، وتعاون أيضا مع نجوم كبار، ولكن الشيء الغريب في الأمر، أن إسماعيل ياسين لم يلتقِ بالفنان عبد الحليم حافظ في أي فيلم سينمائي طوال مشوارهما الفني، على الرغم من أنهما جمعتهما علاقة شخصية.

بداية تلك العلاقة كانت في خمسينيات القرن الماضي، بحسب حوار نشر للمخرج الراحل عاطف سالم في سبتمبر عام 1999 بجريدة العربي الأسبوعي، حيث قال وقتها: "بداية تعرفي بعبد الحليم حافظ، كانت في إحدى حفلات الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وغنى عبد الحليم في هذه الحفلة، وقدمه إسماعيل ياسين بنفسه للجمهور، واصفا إياه بأنه شاب موهوب صاحب صوت جميل".

وبدأ عبد الحليم حافظ، في شق طريق نجوميته كمطرب وممثل محققا نجاحا، وفي عام 1958 ظهر الفنان عبد الحليم حافظ، مع كل من أحمد مظهر ومحمد توفيق، كضيوف شرف في فيلم "إسماعيل ياسين في البوليس الحربي" من بطولة إسماعيل ياسين، وإخراج فطين عبد الوهاب، وغنى إسماعيل ياسين في المشهد الذي جمعه بعبد الحليم حافظ، الأغنية الشهيرة للعندليب "في يوم وليلة" بشكل كوميدي.

وعلى الرغم مما سبق، انقطعت علاقة إسماعيل ياسين وعبد الحليم حافظ فجأة، حيث لم يشتركا في أي عمل فني آخر، وعن سبب ذلك الخلاففجأة تحدث الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، في إحدى حلقات برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، قائلا إنه علم من والدته التي تربطها صلة قرابة بإسماعيل ياسين، سبب تلك القطيعة.

وأوضح أن سبب القطيعة، تعود حينما دعا إسماعيل ياسين، عبد الحليم حافظ، لحضور حفل عيد ميلاد ابنه "ياسين"، ولم يحضر، ولكنه أرسل هدية لـ"ياسين"، وهو ما اعتبره إهانة، وقرر رد الهدية، إلا أنه في سبعينيات القرن الماضي توسط كل من الفنانة مها صبري، والملحن حلمي بكر، لحل الخلاف بينهما.

في 24 مايو عام 1972، رحل عن الحياة، إسماعيل ياسين، نتيجة أزمة قلبية حادة، عن عمر ناهز الـ60، تاركا رصيدا فنيا قارب الـ250 عملا تنوع بين السينما والمسرح والإذاعة والدراما التليفزيونية.