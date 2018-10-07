بخلاف عاصي الحلاني.. 3 فنانين يعشقون الخيل والفروسية

كدمات خطيرة تعرض لها الفنان اللبناني عاصي الحلاني، إثر سقوطه من أعلى جواده، ونجا من خطورتها بأعجوبة.

عاصي الحلاني كان في نزهة على جوادين من جياد مزرعته مع ابنه الوليد في براري الحلانية، ثم تعثّر حصانه فجأة فكبا على وجهه وسقط "عاصي" أمامه، ليتبعه الحصان وينقلب أعلاه.

السقوط جعل "الخدّ الأيسر" لعاصي الحلاني يرتطم بالأرض، بعدما سقط على يده اليسرى، ثم ارتمى الحصان بكل ثقله عليه، ضاغطا على الرقبة والقفص الصدري.

عاصي الحلاني من الفنانين الذين يعشقون الفروسية، ويعتبرها هوايته المفضلة، ولكنه ليس الوحيد الذي في ركوب الخيل، فهناك أكثر من فنان يعشقه، بل ويمتلكون اسطبلات ويشاركون به في مسابقات.

أحمد السقا

الفنان أحمد السقا، يُعرف بأن الخيول هي عشقه الأول، حتى أن البعض يلقبه بـ"فارس السينما المصرية"، فهو يمتلك مزرعة خيول عربية أصيلة في منطقة نزلة السمان.

ويحرص أحمد السقا على إظهار مهارته في ركوب الخيل، من خلال فيديوهات ينشرها عبر مواقع التواصل، أو في مناسبات كثيرة.

ظهر "السقا" أيضا في أكثر من عمل، يمتطي أحصنة، منها فيلمي "هروب اضطراري" و"شورت وفانلة وكاب".

حورية فرغلي

خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسري، ببرنامج "أنا وأنا"، الذي أذيع عبر فضائية "on e"، العام الماضي، قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها كانت تعيش ما بين دولتي الإمارات وبريطانيا لفترة طويلة من عمرها، كونها كانت بطلة الوطن العربي في الفروسية.

وأضافت حورية فرغلي، أن ركوب الخيل، تسبب في كسر أنفها وتشوهه: "كنت بفسح الحصان، فجأة لقى قطتين بيتخانقوا قدامه، فهو خاف ونط في الهواء، ووقعت أنا على وشي، وهو وقع فوقي، ومناخيري اتكسرت".

وأشارت، إلى أن لديها 5 كلاب بالمنزل، وعدد من الخيول، مضيفة أنها تتاجر في الخيل وعلاقتها بها جيدة جدا "أكتر من البني أدمين".

مصطفى شعبان

مصطفى شعبان أيضا من الفنانين الذين يعشقون الخيل والفروسية، ويشارك في مسابقات عديدة، ويمتلك خيول كثيرة.

الحمد لله المهره heaven المركز الاول و فضيه البطوله #خيول pic.twitter.com/KX41oI0oBd — Mostafa Shaban (@MostafaShaban) October 7, 2018

في 2018، شارك مصطفى شعبان في بطولة الرباب للخيول العربية الأصيلة، وفازت اثنتين من الخيل الخاص به، بمراكز متقدمة، فالمركز الأول كان من نصيب "المهرة هيڤين"، والمركز الخامس كان لـ"المهرة بدور".