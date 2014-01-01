بالصور.. روسيا والإمارات تتفوقان أرضا وبحر وجوا.. أغرب سيارات الشرطة في العالم

تواجه قوات الأمن العديد من الصعاب في أثناء أداء لمهامها، مما يجعلها في حاجة دائمة للتزود بالأسلحة ووسائل النقل الحديثة والمبتكرة التي تساعدها في إتمام عملها بالشكل الأمثل.

بعض الابتكارات الخاصة بسيارات قوات الأمن، كانت مخلفة عن غيرها، وكان أكثر هذه العربات العسكرية غرابة، وفقاً للقائمة وقد المنشورة بموقع "List verse" الإلكتروني، ما يلي:

5- الجرار الزراعي العسكري (بريطانيا)

لمواجهة موجة من سرقات الجرارات الزراعية بمقاطعة "لينكولنشاير"، استخدمت الشرطة البريطانية جرارات زراعية، يبلغ وزن الواحد منها 5 أطنان، وثمنه 50 ألف جنيه إسترليني.

وتبلغ أقصى سرعة لهذه النوعية من الجرارات 40 كيلومتر في الساعة، وهي مخصصة أيضا للوصول إلى الحقول والأراضي المغمورة.

4- السيارة الكهربائية المدرعة ذات الكابينة البيضاوية (الصين)

السيارة هذه من إنتاج شركة "زيجينج جينجيوان"، وهي مزودة بتدريع يجعلها قادرة على تحمل أغلب أنواع طلقات الرصاص، وتعمل بالطاقة الكهربائية، وتبلغ سرعتها القصوى 80 كيلومتر في الساعة.

وتعتبر كابينة القيادة ذات الشكل البيضاوي الغريب، من مميزات هذه السيارة، حيث أنها تتيح رؤية كاملة في جميع الاتجاهات.

ومنذ إنتاج السيارة، والإعلان عنها في أكتوبر 2014، لم تقم أي من قوات الشرطة في العالم بشرائها.

3- المركبة البرمائية (دبي)

بالإضافة على امتلاكها أسرع سيارة شرطة في العالم، فإن شرطة دبي تمتلك أيضا أسطولا من الدراجات النارية البرمائية "Gibbs Quadski"، القادرة على بلوغ سرعة 72 كيلومتر في الساعة على الأرض وفي البحر، ويزيد سعر الدراجة الواحدة عن 40 ألف دولار.

2- المركبة الحوامة الطائرة (دبي)

العربة الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي، أو eVTOL (electric vertical takeoff and landing vehicle)، ما زالت مجرد فكرة حتى الآن، حيث تنوي شرطة دبي إدخال مجموعة من هذه العربات بحلول عام 2020.

العربات الحوامة، قادرة على التحليق على ارتفاع 5 أمتار، ولمدة تتراوح من 10 إلى 25 دقيقة (إذا كان يقودها سائق)، أو 40 دقيقة إذا كانت تطير بطريقة مسيرة (بدون طيار)، وتبلغ سرعتها القصوى 100 كيلومتر في الساعة.

1- مدرعة حائط كلاشنكوف (روسيا)

عندما يتعلق الأمر بالتصميم المميز والقوة، فإن الشركات الروسية دائما ما تثبت جدارتها، وهو ما فعلته شركة كلاشنكوف الروسية، بتصنيعها سيارة مدرعة عسكرية، مزودة بحائط حديدي، معلق بعمود حديدي مرتبط بالسيارة.

الحائط الحديدي المرتبط بالمدرعة، يمكنه التمدد والانكماش عرضيا، لكي يتناسب مع الشوارع الضيقة، ويبلغ أقصى عرض له 7 أمتار، ويمكنه حماية 38 جنديا، وهو مزود بفتحات، لكي يتمكن الجنود من إطلاق النار من خلالها، إلى جانب رشاش مياه، وكاميرا تسمح للسائق بتوجيه السيارة بشكل فعال.