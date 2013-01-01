قبل إطلاقه رسميا بأسبوع.. اكتشاف ثغرة خطيرة في iOS 13

اكتشف باحثون أن الإصدار الجديد لنظام "أبل" iOS 13، يحتوي على بعض الثغرات الخطيرة، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من إطلاقه رسميا للعمل على جميع الأجهزة في العالم، يوم 20 سبتمبر الجاري.

وعثر الباحث خوسيه رودريجيز على عيب خطير موجود يمكّن أي شخص من الوصول إلى قائمة جهات اتصال الهاتف عن طريق إجراء مكالمة من FaceTime، بحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويقول رودريجيز إنه بمجرد إجراء مكالمة، يمكن الوصول إلى جميع جهات الاتصال في الهاتف، باستخدام ميزة إمكانية الوصول الصوتي من خلال المساعد الصوتي لـiPhone الذي يسمى Siri، وكشف عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والأسماء وأي معلومات أخرى مخزنة في قائمة الاتصال بالهاتف.

الثغرة، التي أبلغ عنها رودريجيز شركة "آبل" في يوليو بعد فحصه للنسخة التجريبية العامة من نظام التشغيل iOS 13، تشبه الثغرة التي اكتشفها باحثون في نظام التشغيل السابق iOS 12.1.

على الرغم من أنه لم يتم إصدار نظام iOS 13 رسميا، إلا أن النسخة التجريبية لنظام التشغيل الجديد متاحة منذ شهور، مما يعني أن أي شخص قام بتنزيل الإصدارات الأولية كان يستخدم جهازه وهو معرض للاختراق.

على الرغم من أن الثغرة تمثل خلل في أمان البرنامج، إلا أنه أقل خطورة من ثغرات قفل الشاشة الأخرى التي تم اكتشافها في الإصدارات السابقة، مثل iOS 6.1 الذي سمح للشخص بتجاوز شاشة القفل للوصول إلى قوائم جهات الاتصال والأرقام وحتى الصور.

أكد الباحث رودريجيز وجود ثغرة في النظام الجديد، ولكنه شدد على أن تلك الثغرة لم تتمكن من استخدام ميزة Siri للوصول إلى الصور أو أي معلومات خارج البيانات الموجودة في قائمة جهات الاتصال.

سوف يضم iOS 13 عددًا من ميزات الخصوصية الجديدة، بما في ذلك خيارات خدمة الموقع الجديدة التي تتيح للمستخدمين منح الإذن للتطبيقات مرة واحدة فقط وميزة تسجيل الدخول المجهلة التي تسمى Sing-In.