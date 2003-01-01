بالاحتفال على طريقته.. لاعبو مصر يتضامنون مع مؤمن زكريا

منذ أن خرج لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا وتحدث عن إصابته الجسدية والنفسية، لاقى دعما كبيرا من المشاهير ونجوم كرة القدم في مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لم يتوقف دعم مؤمن زكريا عند منصات السوشيال ميديا، بل انتقل لأرض الواقع، حيث قرر بعض لاعبي الأندية المصرية دعمه من خلال الاحتفال على طريقته.

لاعبو الأهلي

أكد لاعبو النادي الأهلي دعم ومساندة زميلهم مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأحمر ومنتخب مصر، أثناء مباراة الشياطين الحمر أمام كانو سبورت، في إطار ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ الأمر من صلاح محسن، لاعب الأهلي، الذي احتفل بهدفه في شباك كانو سبورت، على طريقة مؤمن زكريا خلال.

وواصل لاعبو الأهلي الأمر عندما أحرز وليد سليمان الهدف الثاني، فكان احتفالهم أيضا بنفس طريقة مؤمن زكريا الشهيرة، وهو ما اعتبره الكثيرون نوع من الدعم النفسي للاعب.

ويظهر في الصورة التي تبين احتفال لاعبي الأهلي على طريقة مؤمن زكريا، بعد الهدف الثاني، وليد سليمان وعمرو السولية وأحمد الشيخ وأحمد فتحي.

ونشر الصورة أكثر من لاعب منهم، مثل وليد سليمان، الذي علق على الصورة "حتى وإن غاب في قلوبنا حاضرا.. مبروك الفوز لجماهير النادي الأهلي"، وعمرو السولية الذي اكتفى بوضع بعض الرموز التعبيرية.

وحقق النادي الأهلي فوزًا مهمًا على حساب مضيفه كانو سبورت من غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين، في مباراة هي الأولى للمدير الفني للقلعة الحمراء.

لاعبو شباب الأهلي

لم يقتصر الأمر على كبار اللاعبين بالنادي الأهلي، إذ تضامن شباب فريق الأحمر 2003 مع مؤمن زكريا بنفس الطريقة.

واحتفل لاعبو شباب الأهلي على طريقة "زكريا" بعد تسجيل أحد الأهداف في مرمى فريق سموحة في إطار الجولة الأولى من بطولة الجمهورية، وهو ما أبرزته صفحة النادي الرسمية، المسئولة عن فرق الناشئين بالنادي.

لاعبو الإسماعيلي

ساند لاعبو الإسماعيلي مؤمن زكريا أيضا، في المباراة التي فازوا فيها على أهلي بني غازي بنتيجة 4-2 ضمن مباريات دور الـ 32 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

إذ احتفل باهر المحمدي ووجية عبدالحكيم لاعبي الإسماعيلي على طريقة لاعب الأهلي مؤمن زكريا الشهيرة، في لفتة طيبة من لاعبي الدراويش لتدعيمه في أزمته.

سجل أهداف الدروايش عن طريق وجيه عبدالحكيم ثنائية في الدقيقة 4 والدقيقة 21، وسجل الهدف الثالث اللاعب أحمد مدبولي في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، وأضاف عبد الرحمن مجدي الهدف الرابع في الدقيقة 87 من زمن المباراة.

أزمة مؤمن زكريا

وخرج مؤمن عن صمته يوم الجمعة الماضي، وتحدث عن الإصابة التي ألمت به مؤخراً، وغيبته عن المشاركة مع المارد الأحمر لفترة تخطت الـ6 أشهر.

وكشف زكريا خلال ظهوره في برنامج "اللعيب"، مع مهيب عبدالهادي، عن أنه سيغادر إلى ألمانيا في وقت قريب لتحديد حجم إصابته بدقة، موضحا أن الفحوصات التي أجريت حتى الآن أثبتت أن 60% منها تأثير عوامل نفسية.