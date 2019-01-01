سرقة غريبة.. اختفاء مرحاض من الذهب بمليون إسترليني من داخل قصر إنجليزي

أعلنت شرطة "وادي التايمز" البريطانية عن سرقة مرحاض مصنوع من الذهب الخالص من قصر "بلاينهايم" الواقع في وودستوك أوكسفوردشاير بإنجلترا، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم دون ذكر المزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر، أن قصر "بلاينهايم" تم إدراجه على لائحة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في عام 1987.

ونقلت سكاي نيوز عن صحيفة "ميرور" البريطانية، إن "المرحاض الذهبي"، الذي جرى تثبيته قبل أيام قليلة سرق من داخل القصر، علما أن قيمته تبلغ نحو مليون جنيه إسترليني، حيث إنه مصنوع من الذهب عيار 18 قيراطا.

لكن إذاعة أوكسفورد أفادت أن الشرطة تمكنت من استرجاع المرحاض، بعد وقت قصير من سرقته.

وتابع المصدر: "تمت عملية السرقة من القصر، الذي يقع في وودستوك، أوكسفوردشاير، خلال الليل".

وأعلنت السلطات إغلاق القصر، السبت، بسبب "ظروف غير متوقعة".