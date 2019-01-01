أصالة ويسرا ومحمد رمضان.. نجوم اكتفوا بالثانوية العامة

01:45 م | السبت 14 سبتمبر 2019
الفنانة أصالة

الفنانة أصالة

كتب: فادية إيهاب

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كشفت المطربة السورية أصالة، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامجها "معكم"، المُذاع عبر فضائية "cbc"، أنها لم تكمل تعليمها ولم تتح لها الفرصة لأن تلتحق بالجامعة قائلة:" مكملتش دراستي وخرجت من التعليم في الثانوية العامة، ولكنني اشتغلت كثيرا قبل بداية مشواري الفني، وقرأت كثيرا في الأدب".

أصالة لم تكن الفنانة الأولى التي تكتفي بالثانوية العامة ولم تلتحق بالتعليم الجامعي، فسبقها عدد من النجوم نستعرض أبزرهم في التقرير التالي.. 

والد يسرا حرمها من الالتحاق بالجامعة الأمريكية 

ومن بين النجمات اللائي لم يلتحقن بالجامعة الفنانة يسرا، حيث حرمها والدها من استكمال تعليمها، وقالت في حوار لها مع عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، والذي أذيع على قناة دريم 2، أن والدها أنهى حلمها بالالتحاق بالجامعة الأمريكية. 

وأضافت يسرا: "لما أبقى كويسة في المدرسة، وأنجح وأذاكر في البيت، وشهادتي تتقطع وتترمي في الزبالة ومعرفش أكمل، ومعرفش أروح الجامعة الأمريكية اللي كان نفسي أروحها.. بتوجع". 

علا غانم اكتفت بالثانوية العامة 

في برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، قالت الفنانة علا غانم، إنها لم تحصل على شهادة جامعية، لأنها لم تكمل مسيرتها العلمية، حيث توقفت عند الثانوية العامة.

محمد رمضان لم يستكمل دراسته في معهد الفنون المسرحية

 لم يكمل الفنان الشاب محمد رمضان، دراسته بمعهد الفنون المسرحية نظرا لانشغاله في أعمال التصوير، وفقا لما قاله في أحد الجلسات الحوارية التي أذيعت مباشرة على "تويتر"، قبل عامين، لافتا إلى أنه مقيد بالفرقة الثانية منذ 8 سنوات.

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