حفاظا على البيئة.. 2 كيلو قمامة مقابل كيلو أرز في الفلبين

10:38 ص | السبت 14 سبتمبر 2019
الفلبين: مبادرة الأرز بالقمامة للحفاظ على البيئة

الفلبين: مبادرة الأرز بالقمامة للحفاظ على البيئة

كتب: (وكالات)

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حاولت قرية فلبينية التصدي لآفة النفايات البلاستيكية بعرضها الأرز على السكان مقابل قمامتهم، ويمكن لسكان قرية "بايانان" الواقعة خارج العاصمة مانيلا الحصول على كيلوجرام من الأرز، السلعة الغذائية الرئيسية في الفلبين، مقابل كل كيلوجرامين من النفايات البلاستيكية، التي يتم تسليمها للحكومة للتخلص منها بالطريقة السليمة أو لإعادة تدويرها، وفقا لما نشرته إذاعة "مونت كارلو الدولية" الفرنسية أمس الجمعة.

من جانبه، قال رئيس القرية أندور سان بيدرو إنّ "بايانان" جمعت أكثر من 213 كيلوجراما من الأكياس والزجاجات والحقائب البلاستيكية في أغسطس الماضي، مضيفا أنّ مبادلة الطعام بالقمامة يعلم الناس كيف يتخلصون من نفاياتهم بصورة صحيحة.

بدورها، أوضحت إحدى الداعمة للبرنامج وتدعى فيرونيكا دولوريكو (49 عاما)، لوكالة "رويترز" للأنباء: "وزنت 14 كيلوجراما من المخلفات، لذلك حصلت على 7 كيلوجرامات من الأرز. هذه مساعدة كبيرة لنا أن نحصل على كيلوجرام من الأرز يوميا"، مضيفة: "أشعر أنّ البيئة المحيطة بنا قذرة حقا. لو كان باستطاعتي لكنت انتشلت كل المواد البلاستيكية على طول الطريق عندما أسير في الخارج".

ويتراوح سعر الكيلوجرام من الأرز بين 30 و40 بيزو "0.70 دولار"، وهو سعر مرتفع في بلد اقتصاده سريع النمو لكن معدلات الفقر فيه مرتفعة في الريف والمدن، ويعيش خمس السكان البالغ عددهم 107 ملايين نسمة، تحت خط الفقر ويقل الاستهلاك الشهري عن 241 دولارا للفرد.

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