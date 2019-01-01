روحت أصطاد صادوني.. تمساح ينهي حياة طفل بأحد أنهار فيتنام

12:37 ص | السبت 14 سبتمبر 2019
تمساح ينهي حياة صائد بين فكيه

تمساح ينهي حياة صائد بين فكيه

كتب: حسن شحاتة

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رغم تقييده.. تمساح ينتقم من صياده

رغم تقييده.. تمساح ينتقم من صياده

لم يكن يتخيل الصياد الصغير، أن تتحول مهمته من صائد يجمع غنيمته بشباكه التي يلقيها في النهر، إلى فريسة يلتهمها حيوان مفترس، لينتهي به المطاف بين أنياب تمساح قضت على حياته في ثواني قليلة.

وتعود تفاصيل الواقعة ليوم 8 سبتمبر الجاري، عندما ذهب روميلو ميراندا صاحب الـ15 عامًا لنهر في إحدى قرى فيتنام، رفقة عمه بابلو تانين ذو الـ40 عامًا، للقيام بعملية الصيد.

وبمجرد إلقاء روميلو لشباكه في النهر، فوجئ بتمساح ضخم انقض عليه سريعًا، وسحبه لقاع النهر قبل أن يصعد به مجددًا إلى السطح، ولكنه كان بين فكي التمساح، وذلك أمام أعين عمه، دون تمكن الأخير من إبداء أي ردة فعل اتجاه التمساح، وفقًا لما ذكره موقع "سبوتنيك" الروسي.

وبرر "بابلو" عدم تمكنه من إنقاذ روميلو، بأن التمساح كان ضخمًا جدًا، ولم يكن يمتلك الوسائل التي يستطيع مواجهة التمساح بها، حيث قام بالتوجه سريعًا نحو رجال الإنقاذ، الذين عثروا في النهاية على جثة الشاب دون رأسه وساقيه ويده اليسرى.

وكانت السلطات الفيتنامية تحذر دومًا مواطنيها، من خطر الصيد في الأماكن التي تتواجد بها التماسيح في الأنهار أو في أوقات محددة من السنة تنتشر فيها التماسيح كثيرًا.

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