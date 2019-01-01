تطبيق جديد في الهند لتبني الأبقار

ذكرت صحيفة "إندبندنت" أن حكومة إحدى الولايات الهندية وضعت خطة لإطلاق تطبيق إلكتروني وموقع لـ "تبني البقر"، أو شراء أغراض مصنوعة من روثها.

وتكلّف إعالة دابة واحدة طوال حياتها في الهند مبلغ 300 ألف روبية، أي 3.400 جنيه إسترليني، وتقديم الهبات المالية لملاجئ الأبقار من الممارسات الشائعة في الهند، ويقال إن هذا النوع من الصّدقات يجلب الحظ، بحسب "البيان".

وتأمل أن يسرّع الموقع الإلكتروني الجديد هذه العملية وتفعيل التطبيق بعد نجاح الخطط التي وضعتها ملاجئ الأبقار الحكومية في الولاية وسمحت بموجبها للشركات والمواطنين الهنود غير المقيمين بتبني أبقار.

سيتمكن مستخدمو التطبيق والموقع الإلكتروني من تبني بقرة مدة تتراوح بين 15 يوماً ومدى حياتها. وفي حال كانت ميزانيتهم محدودة فبإمكانهم شراء أغراض معينة تحتاجها الدابة.

وهو وعد فاجأ البعض لأنّ الولاية انتقلت حديثاً من حكم حزب هندوسي قومي إلى حكم حزب "الكونغرس" التقدمي العلماني.

وعلى الرغم من أنّ هذا الموقع هو أول موقع حكومي متخصص بتبنّي الأبقار، فإن ولاية ماديا براديش ليست الأولى في التوصل إلى حلول إبداعية لأزمة الأبقار الشاردة، والتي تعهدت حكومة ماديا براديش بتمويل 1000 ملجأ جديد للأبقار.

الشهر الماضي، أعلنت ولاية أوتار براديش الهندية وضعها 100 ألف بقرة للتبني الفعلي، وأشارت إلى أن أي مواطن مُحسن يتبنى بقرة سيحصل على دعم مادي بما يعادل 10 جنيهات إسترلينية شهريا مساهمة في تكلفة رعايتها.

و اقترحت الحكومة الجديدة في ولاية راجستان الهندية خطة لتكريم من يتبنون الأبقار في احتفالات تقام خلال عيد الاستقلال، لكنها استغنت عن السياسة هذه حين تبيّن أنّ الحكومة السابقة هي أول من قدّم هذا المقترح.