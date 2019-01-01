"غلط في اسم نائبه".. خطأ جديد لـ"ترامب" يثير الجدل

12:06 ص | السبت 14 سبتمبر 2019
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب: هاجر محمد

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اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي  في أمريكا  بسبب خطأ جديد ارتكبه الرئيس دونالد ترامب.

الرئيس خلال خطاب ألقاه، أخطأ في نطق اسم العائلة الخاص بنائبه مايك بنس، مانحا إياه لقب "مايك باونس".

وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات والصور الساخرة علي خطأ ترامب.

وغردت صحفية أمريكية تعليقا على الحادثة قائلة: "في هذه الأثناء نادى الرئيس نائبه باسم مايك باونس، لذا فكل شيء على ما يرام!".

وغرد أحد مستخدمي "تويتر" قائلا: "تعلمون جميعا أن مايك سيغرد غدا بأنه غير اسمه بشكل قانوني إلى مايك باونس. صحيح؟".

ولا يعد هذا الخطأ الأول الذي يرتكبه ترامب، إذ سبق وأن ارتكب خطأ بحق ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز في إحدى تغريداته، واصفا إياه بـ"أمير الحيتان"، بسبب خطأ إملائي.

وكان يقصد ترامب في التغريدة أنه التقى الأمير تشارلز، أمير ويلز، وهي منطقة في بريطانيا يتشابه لفظها وكلمة حيتان بالإنجليزية، لكنهما تختلفان في الكتابة.

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