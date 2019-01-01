"دلقها خير".. كوب قهوة يجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً

كوب من القهوة كان يشربه قائد طائرة متجهة من ألمانيا إلى المكسيك، تسبب في أعطال بقمرة القيادة، وأدى لتحويل مسار الطائرة وهبوطها بشكل اضطراري بمطار في جمهورية أيرلندا.

الطائرة كانت في رحلة من ألمانيا إلى المكسيك

كانت الطائرة في رحلة جوية من مدينة "فرانكفورت" الألمانية إلى مدينة "كانكون" المكسيكية، وعلى متنها 326 راكباً بالإضافة إلى طاقم مكون من 11 شخصاً، وذلك في السادس من فبراير الماضي، إلا أنها اضطرت إلى الهبوط اضطرارياً بمطار "شانون" الدولي بجمهورية أيرلندا، بحسب ما نشره موقع "Fox news"، نقلاً عن التقرير الذي أصدرته إدارة تحقيقات حوادث الطيران، التابعة لوزارة النقل البريطانية، يوم أمس، الخميس 12 سبتمبر.

المشكلة بدأت مع انقلاب كوب القهوة على لوحة التحكم

كان قائد الطائرة قد وضع كوباً من القهوة في حامل مخصص للأكواب، بجانب لوحة التحكم، وكان الكوب بلا غطاء، وقد فوجئ الطيار ومساعده فجأة بالكوب ينقلب على لوحة التحكم الصوتية الأولى، "First Audio control panel (ACP1)"

تمكن الطيار ومساعده من مسح القهوة المنسكبة سريعاً، إلا أن لوحة التحكم التي انسكبت عليها القهوة أصيبت بالضرر، ما أدى لتوقف جهاز راديو بهذه اللوحة عن العمل، وقد توقفت لوحة التحكم الأولى عن العمل تماما، بينما أصبحت لوحة التحكم الثانية شديدة السخونة لدرجة تعرض أحد أزرارها للانصهار.

الرحلة تم استكمالها بعد اصلاح الطائرة

الطائرة تابعة لشركة النقل الألمانية "كوندور إيرلاينز"، من نوع إيرباص A330-243، وقد خضعت للفحص والإصلاح فور هبوطها أرض المطار، وأكدت الشركة أن طاقم الطائرة وجميع الركاب في حالة جيدة ولم يتعرضوا لأي إصابات نتيجة الهبوط، وتم استكمال الرحلة لمدينة "كانوكون"، بعد المرور على مطار مدينة "مانشستر" الإنجليزية، لضرورة تغيير طاقم الطائرة.