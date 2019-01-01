مستلزمات مدرسية خطر على صحة التلاميذ: إياكم و"البلاستيك"

«لانش بوكس»، زجاجات مياه، ملاعق وأكواب، باتت ضمن الأدوات المدرسية الأساسية، التى يحرص أولياء الأمور على شرائها لأبنائها لإسعادهم مع استقبال العام الدراسى الجديد، الفرحة التى قد تنتهى بكارثة، بسبب مخاطرها على الصحة.

فى محاولة لتحقيق مكاسب سريعة، لجأ بعض التجار إلى صناعة تلك الأدوات بجودة رديئة، والاعتماد على خامات بلاستيكية ضارة بالصحة، وطرحها فى الأسواق الشعبية بأسعار رخيصة، تجذب أولياء الأمور لشرائها، دون علم أنها قد تتسبب فى مشكلات صحية كبيرة لأبنائهم.

8 جنيهات دفعتها سميحة عبدالوهاب، لتاجر فى سوق مقاربة لمنزلها، لشراء «لانش بوكس»، ثم فوجئت بعد مرور أيام من استخدامه، بانصهار أحد جوانبه، بفعل الطعام الساخن، الذى يوضع بداخله، وتذكرت على الفور نصيحة جارتها بعدم شراء أدوات بلاستيكية خاصة بالطعام أو الشراب إلا إذا كانت من خامة بلاستيك جيدة، ولكنها ألقت بتلك النصيحة عرض الحائط أملاً فى التوفير: «للأسف مكنتش مصدّقة الموضوع، لغاية لما البلاستيك داب، وجارتى قالت لى إن دى أهم إشارة أن البلاستيك سيئ، وحالياً أنا مش عارفة أعمل إيه».

من جانبها، قالت الدكتورة إيمان عبدالله محاضر تغذية، وأخصائى سلامة غذاء، أن البلاستيك له 7 أنواع، منها ما هو صالح لتخزين الطعام، ومنها ما قد يتسبب فى أمراض صحية إذا تم استخدامه: «هناك أنواع من البلاستيك يجب ألا يتم استخدامها سوى مرة واحدة، ويعرف المستخدم الأمر عن طريق يكون مرسوماً على البلاستيك، وتلك الأنواع أرقامها 1 و2، و4 هى مثل زجاجات المياه والعصائر، فيجب ألا يتم استخدامها فى التخزين، لأنها قد تتفاعل مع المواد التى تم تخزينها».

وأشارت دكتورة «إيمان» إلى أن أنواع البلاستيك من أرقام 3 و6 و7، من أخطر الأنواع التى يجب منع استخدامهم مع الطعام، لأنها تتفاعل معه بشكل مباشر كيمائياً، أما أفضل نوع هو البلاستيك رقم 5، لأنه مصنوع من مادة «البروبلين» وهى مادة تساهم فى حفظ الطعام بدون أى مشكلة: «يستطيع أولياء الأمور التعرف على هذا النوع، من خلال رمز pp5 مكتوب على القطعة، ويعنى أنه البلاستيك لا يتأثر بالحرارة العالية أو التبريد، ويمكنه أن يدخل الفريزر أو الميكرويف».

الأضرار المحتملة لاستخدام نوع بلاستيك ردىء، بحسب «إيمان» هى حدوث تلوث كيميائى للطعام، خصوصاً مع ارتفاع درجة حرارة الجو، أو تلوث فيزيائى، وهو يحدث بشكل مباشر لو ذاب جزء من البلاستيك مع وجود طعام.