رسالة من تامر حسني لشاب تركته حبيبته: "زي مانت كدا.. راجل وسيد الرجالة"

02:43 م | الجمعة 13 سبتمبر 2019
تامر حسني والشاب

تامر حسني والشاب

كتب: أحمد حامد دياب

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تحدث الفنان تامر حسني، عن موقف تعرض له مع شاب يعمل "ويتر" في أحد الفنادق، وذلك عير صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 

وعلق حسني على الصورة التي جمعته بالشاب، قائلًا: "الشاب الجميل دا شافني داخل أغني في فرح وقفني و قالي أنا بشتغل تقريباً ويتر هنا في الفندق، وحبيبتي سابتني النهاردة وأنا زعلان أوي بس أول ماشفتك فرحت عشان بحبك جداً وطلب مني نتصور بموبايلي، وأنا اللي أنزل صورته عندي عشان يفرح وقالي أنا أسمي محمود كان نفسي اتكلم معاه بس كنت داخل أغني".

وأكمل: "المهم يا محمود يا جميل بما إني معرفش إيه الأسباب اللي بعدتكوا عن بعض، وبما إني مش ناسي الحزن اللي كان في عنيك هكلمك هنا ... أكيد الدنيا مش هتقف بيك أهم حاجة تفضل تشتغل زي مانت كدا راجل وسيد الرجالة، و ربنا إن شاء الله يصلحلك الحال وممكن ترجعوا أو هيكرمك بإنسانة مناسبه ليك أكترو خلي الخير بينكم حتى في الانفصال، جايز قربكم مش خير لبعض ربنا يكتبلك الصالح ويكتبلها الصالح".

وأضاف: "أهم حاجة هوصيك بيها أشتغل وإكبر وانجح و طور من نفسك" متسائلًا: "مين عارف جايز بعد سنين ربنا يجمعني بيك تاني وأشوفك صاحب الفندق اوعى تضحك وتقول مستحيل شغلانتك وأنا صغير أشتغلتها بس طبعاً مش في فندق شيك زي دا، كانت في مطعم أقل من بسيط وعشان راجل مايئستش فضلت ورا حلمي لحد ماوصلتله يارب توصل لحلمك أنت و كل الناس، وآدي صورتك يا عم منورة عندي أهي متأكد أن كلامي إشاره ليك مهمة خليك شاطر وإفهم الإشارة".

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