2 مليون مشاهدة في 3 أيام بـ"فارقوني".. ناصيف زيتون يتصدر جوجل

"فارقوني لا تيجوني ولا أريد أخبار منكم توصل ولا شي أصلاً" تلك بداية كلمات أغنية "فارقوني"، للفنان السوري ناصيف زيتون، الذي يتصدر اسمه قائمة محركات البحث بـ"جوجل" بعدما تخطت أغنيته الجديدة المليوني مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

أغنية ناصيف زيتون "فارقوني" عراقية انطلقت منذ 3 أيام

"فارقوني" هي أغنية باللهجة العراقية، طرحها ناصيف منذ 3 أيام فقط، وهي من كلمات ​عدنان الأمير​، ألحان أدهم، وتوزيع ​عمر صباغ​.

وتأتي أغنية "فارقوني" ضمن ألبوم ناصيف زيتون الجديد، والذي طرح منه "ما بظن، أزمة ثقة، تكة، كل يوم بحبك، أنا معك، وصلك خبر، سلمي".

وناصيف زيتون، هو مغنٍّ سوري حصل على لقب نجم ستار أكاديمي 7 عام 2009، مقدما في تاريخه نحو 3 ألبومات، بخلاف الأغاني المنفردة.

ومن كلمات أغنية "فارقوني" التي تخطت نسبة مشاهدتها 2 مليون في 3 أيام، كالأتي: "كل مرة أسامحكم، وقول بخاطر العشرة تفولي مرة، وترجع الغلطة بعد فترة، ما اسمح لقلبي بعد أي واحد يكسره، هل مرة رايح من صدق ونسوني هل مرة".