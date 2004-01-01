رحلة مؤمن زكريا مع الكرة.. بدأ من الأهلي ولعب في 6 أندية

تصدر اسم مؤمن زكريا، صانع ألعاب الفريق الأول بالنادي الأهلي، قائمة محركات البحث بـ"جوجل" فضلا عن تواجده بالوسوم الأكثر تداولا بموقع التدوينات القصيرة تويتر تحت هاشتاج "أدعم مؤمن زكريا"، وذلك على أثر تصريحاته حول إصابته بالركبة ورغبته في استكمال مسيرته بنادي الأهلي خلال ضيافته مع برنامج اللعيب.

وعن مسيرة مؤمن زكريا الكروية، نستعرضها في السطور التالية..

- بدأ زكريا مسيرته الكروية مع الأهلي من عام 2004 حتى 2008.

- انضم إلى نادي الإنتاج الحربي موسم 2010/2009 قبل أن ينتقل للنادي المصري مع بداية فترة الانتقالات الشتوية موسم 2011/2010 مقابل مليون جنيه للإنتاج الحربي كشرط جزائي.

- انتقل إلى نادي إنبي في فترة الانتقالات الشتوية موسم 2012/2011 مقابل مليون جنيه ونصف.

- ثم انتقل إلى نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة من نادي إنبي موسم 2013/2012 مقابل مليون جنيه ونصف وشرط جزائي.

- عاد إلى ناديه إنبي بعدما فاز مع الزمالك ببطولة كأس مصر موسم 2014.

- انتقل مرة أخرى إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية موسم 2015/2014 مقابل خمسة مليون جنيه ولمدة خمسة مواسم من نادي إنبي.

- أعاره الأهلي إلى نادي الأهلي السعودي مطلع عام 2018، ليفسخ التعاقد معه ويعود لناديه فبراير الماضي.

- ومع إصابة مؤمن زكريا في ركبته، لم يقيد الأهلي اللاعب في القائمة الأفريقية.

- وكشف زكريا، موعد عودته لتدريبات الفريق، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي، موضحا إنه سيطير إلى ألمانيا الأسبوع المقبل، من أجل الخضوع إلى فترة علاج تمتد لشهرين، قبل العودة بقوة إلى التدريبات الجماعية للفريق، يناير المقبل.