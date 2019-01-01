"جت في وقت مش مناسب".. وفاة امرأة هندية بلدغة لمقاطعتها تزاوج ثعبانين

09:13 ص | الجمعة 13 سبتمبر 2019
وفاة امرأة هندية بلدغة لمقاطعتها تزاوج ثعبانين - أرشيفية

وفاة امرأة هندية بلدغة لمقاطعتها تزاوج ثعبانين - أرشيفية

كتب: كريم عثمان

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الدخول إلى الفِراش، لحظة يختتم بها الجميع يومه، قبل الخلود للنوم في سلام لتوفير الراحة للجسد من أعباء النهار، لكن ماذا لو كان هناك زوج من الثعابين ينتظرانك على السرير؟، هو ذاته الأمر الذي حدث مع هندية لقت حتفها بعد جلوسها على زوج من الثعابين تواجدا على سريرها دون أن تنتبه.

في غضون دقائق، توفيت "جيتا"، بعد أن لُدغت في الحادث الذي وقع أول أمس، بقرية ريانف بمنقطة جوراخبور في ولاية أتر برديش بالهند، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

تفاصيل الواقعة تعود حينما تحدثت "جيتا" بالهاتف مع زوجها جاي سينج ياداف الذي يعمل في تايلاند، ودخلت إلى غرفة نومها، ثم جلست على حافة السرير دون أن تنتبه لوجود زوج من الثعابين، بسبب وجود غطاء مزخرف بالعديد من الألوان على السرير، والذي غطى على وجود تلك الأفاعي فيما يبدو.

وما إن جلست المرأة على السرير حتى لدغها أحد الثعابين، ما أدى إلى فقدانها الوعي، قبل أن تفارق الحياة خلال محاولات الأهالي لإسعافها والذهاب بها إلى أقرب مستشفى.

لم يترك الثعبانين مكانهما، فحينما عاد أفراد الأسرة والجيران إلى غرفة المرأة كانا الثعبانان لا يزالان راقدان على السرير، فسارعوا إلى قتلهما على الفور.

وقال بيطريون، إن زوج الأفاعي كانا يتزواجان عندما جلست المرأة عليهما.

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