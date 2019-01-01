مشجع الأهلي المصاب لـ"الوطن": "هحضر القمة لو جاتلي دعوة والدكتور وافق"

12:49 ص | الجمعة 13 سبتمبر 2019
حمصة مع سعد سمير

حمصة مع سعد سمير

كتب: عبدالرحمن قناوي

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زي نسر الأهلي طاير.. لمسة وفاء "ثري دي" لحمصة فاقد ساقه يوم "اطلع بره"

قال محمد سمير "حمصة"، المشجع الأهلاوي الذي فقد ساقه إثر حادث بعد مباراة جمعت بين فريقي الأهلي و"اطلع برة"، إنه حتى هذه اللحظة لم يتلق أي دعاوى لحضور مباراة الأهلي المقبلة مع الزمالك في بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها 20 سبتمبر الجاري.

وأضاف "حمصة" لـ"الوطن"، أنه يتمنى حضور المباراة المقبلة، حال وصلته دعوة لحضورها أو استطاع الحصول على تذكرة، إلا أن الأمر برمته يتوقف على سماح الأطباء له بالسفر للقاهرة وحضور المباراة.

والد "حمصة": لو الدكتور وافق هخلي أخوه وأصحابه يشيلوه ويسافروا بيه 

وقال سمير المراكبي، والد "حمصة"، إنه لن يمانع سفر ابنه للقاهرة وحضور مباراة السوبر المصري حال وصلته دعوى لحضور اللقاء، في حال تلقى التصريح بذلك من الأطباء المعالجين له، متابعًا: "هخلي أخوه والشباب هنا يشيلوه ويسافروا بيه.. ده مدمن للأهلي".

كان محمد سمير المراكبي، الشهير بـ"حمص"، مشجع النادى الأهلي، تعرض لحادث قطار تسبب في بتر ساقه بعد خروجه من مباراة الأهلي، وفريق "اطلع برة" بطل جنوب السودان، في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، خلال عودته إلى منزله.

وزار عدد من نجوم الكرة وأعضاء مجلس إدارة الأهلي زاروا المشجع المصاب عقب المباراة، كما هاتفه عددا من النجوم المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح، كما تجمع عدد كبير من جمهور الأهلي عند بيته لزيارته والاطمئنان عليه عقب خروجه من المستشفى.

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