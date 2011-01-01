باحثون يحذرون من هواتف آيفون.. أصبحت أكثر خطورة

مع طرح هواتف آيفون 11 الجديدة، حذرت شركة "إسيت" الأمنية من استخدام هواتف "آيفون"، مشيرة إلى أنّ عدد نقاط الضعف في هواتف "آيفون" زاد خلال العام الأخير بمقدار الربع تقريبا.

ومن يناير إلى يوليو تم اكتشاف 155 نقطة ضعف في هواتف "آيفون" هذا العام وفقا للباحثين، في حين سجل الخبراء فجوات أقل بنسبة 24% خلال النصف الأول من عام 2018 مشيرين إلى أنّ عدد الثغرات في أجهزة الأندرويد أقل بمعدل النصف، بحسب "سبوتنك".

وتعتبر برامج التجسس المدمج التهديدات الرئيسية التي تواجه مستخدمي أجهزة آيفون والذين يقعون في النهاية ضحايا لعمليات النصب والاحتيال.

ولا يمكن اعتبار أي نظام تشغيل آمنا 100%، لافتين إلى خطورة بعض التطبيقيات الأساسية في جميع الهواتف الذكية على سبيل المثال تطبيق "ماسنجر" حسب ما أشار الخبراء.