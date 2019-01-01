عمل مع كورتوا وكاراسكو.. اعتقال وكيل لاعبين بتهمة الاحتيال والفساد

06:00 ص | الخميس 12 سبتمبر 2019
اعتقال وكيل لاعبين بتهمة الاحتيال والفساد

اعتقال وكيل لاعبين بتهمة الاحتيال والفساد

كتب: كريم عثمان

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قال مصدر قضائي ومدعون في بلجيكا، إن وكيل لاعبين يُدعى كريستوف إنروتاي، اعتُقل في موناكو بداعي الاحتيال والفساد وغسل أموال في صفقات انتقال.

وذكر المدعون أنه ألقي القبض على "إنروتاي"، بعد مداهمات في موناكو ولندن ولييج يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تمت مصادرة شقتين سكنيتين وزورق وثلاث سيارات فارهة و7 ملايين يورو، بحسب "سكاي نيوز".

يذكر أن وكيل اللاعبين أشرف على عدة صفقات انتقال دولية، ومن بين اللاعبين الذين عمل معهم تيبو كورتوا حارس مرمى بلجيكا، إضافة إلى الجناحين يانيك كاراسكو وكيفن ميرالاس.

 

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