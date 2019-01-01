"اتكتبله عمر جديد".. مريض روسي يتوقف قلبه 25 دقيقة وينجو بمعجزة

تعرض مجموعة من الأطباء في جزيرة ساخالين الروسية، لصدمة كبيرة بعد توقف قلب مريض بالغ من العمر 56 عامًا، لمدة 25 دقيقة.

وتمكن الأطباء من إنقاذه بالفعل، بفضل استخدامهم لبعض الأجهزة الطبية الحديثة، إلى جانب طرق العلاج الروتينية المتمثلة في التدليك الأوتوماتيكي المستمر للقلب، وذلك بعد مرور 25 دقيقة.

وقال أندريه ناؤومينكو، رئيس قسم جراحة القلب في مستشفى ساخالين، "الأطباء قاموا باتخاذ إجراءات الإنعاش العام للمريض الذي توقف قلبه، باستخدام جهاز التدليك الخارجي للقلب حتى أنتعش، وتم نقله بعد ذلك إلى غرفة العناية المركزة حيث واصلوا علاجه"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وأضاف أندريه، "أجهزة التدليك الأوتوماتيكية، التي حصلت عليها المستشفى مؤخرا، ساهمت الأطباء بشكل كبير في إنعاش قلب المريض، حيث تتميز هذه الأجهزة بترددها العالي لضغط الصدر، دون الشعور بالتعب بالإضافة إلى خفة وزنه وسهولة نقله على عكس التدليك اليدوي".

جدير بالذكر أن أجهزة التدليك الأوتوماتيكية، ساعدت خلال الـ10 أيام الماضية في إنقاذ حياة 3 مرضى آخرين.