آخرها "هاتف مباراة السعودية".. أزمات بطلها رمضان صبحي من الأهلي للمنتخب

رغم صغر سنه لكنه دائما ما يثير الجدل من فترة لأخرى، ويكون قائد بعض أزمات في كثير من الأوقات، ويثير انتقاد البعض أيضا خاصة في موقفه الأخير الذي تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي بكثرة، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء وهو يحمل هاتفه الشخصي، خلال ودية المنتخب الأوليمبي ضد السعودية على ملعب بتروسبورت مساء الثلاثاء.

أزمة رمضان صبحي في ودية السعودية

كما شن عليه لاعب النادي الأهلي عماد متعب، هجوما عبر قناة "أون سبورت" منتقدا تصرفه، قائلا إن ما حدث "ليس عاديا"، وربما فعل ذلك لأنها "مباراة ودية وهناك أريحية، لكن لا أعتقد أن ذلك يحدث في الطبيعي، من المفترض ألا أستخدم هاتفي حتى لو كانت المباراة ودية".

ولا يعد هذا الموقف هو الأول فهناك بعض الأزمات حول اللاعب، الذي لمع نجمه بين جدران النادي الأهلي، وعرف بمهاراته ومراوغاته وأهدافه الحاسمة، ولكن قابل ذلك بعض المواقف التي كان بطلها اللاعب الشاب منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الأول وهو لم يكمل عامه السابع عشر.

أزمة سن رمضان صبحي

ففي العام 2013، تناقلت الكثير من المواقع الإخبارية عند انضمام "صبحي" للفريق الأول، شائعات عن تسنين اللاعب وأنه لا ينتمي لمواليد 1997 كما هو مثبت بل إن عمره يتعدى العشرين عامًا.

وفجر أزمة حول قوانين التسنين، قابلها دفاع أحمد حسام ميدو عنه، والعديد من نجوم الكرة، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا له أثناء وجوده بفرق الناشئين بالأهلي في مراحل سنية مختلفة أبرزها صورة تجمعه بحارس الأهلي السابق أحمد شوبير وأخرى أثناء تكريم فريق تحت 12 عامًا بإحدى البطولات المحلية.

ورفض اللاعب التعليق على ذلك، ولكن رد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على هذا الجدل قائلًا: "الأهلي أكبر من أن يرد على مثل هذه الشائعات المغرضة المعروف أهدافها".

وقوف رمضان صبحي على الكرة

وتعد الواقعة الأشهرة في تاريخه، ماصنعه "رمضان" من أزمة في مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري والسوبر المصري، عندما وقف على الكرة، وتسبب هذا الفعل في مشاجرة بين لاعبي الفريقين واعتراض حازم إمام، كما كان أيضًا سببًا في استنكار وغضب جماهير الزمالك الذين اعتبروا هذا التصرف استهانة بالفريق المنافس.

كما توالت الأزمات، حول اللاعب حيث تردد في بداية العالم الجاري، اعتراض رمضان على الخصومات التي أقرها رئيس النادي محمود الخطيب، بعد تراجع مستوى الفريق وخروجه من البطولة الأفريقية على يد صن داونز بخماسية، ثم الهزيمة من نادي "بيراميدز"، حيث تردد الكثير من الأقاويل عبر المواقع الإخبارية عن تذمر جناح الأهلي، من خصم الـ 10% من مستحقاته داخل النادي الأهلي، بخاصة أنه أتى على سبيل الإعارة 6 أشهر فقط.

ورد وكيل اللاعب نادر شوقي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدّمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد"، نافيا الشائعات التي ترددت خلال الفترة الماضية، قائلا: "رمضان جاي من إنجلترا بربع مرتبه علشان هو عاوز يرجع الأهلي، هيتكلم في مستحقات و10% خصم؟"، مضيفا: "رمضان مش جاي الأهلي علشان خاطر الفلوس، لا عمره اشتكى ولا هيشتكي من شيء في الأهلي، في النادي الأهلي مفيش الكلام ده".

ليس هذا فحسب، وإنما بعد فترة قليلة من انضمام صبحي لصفوف الأهلي على سبيل الإعارة، ترددت بعض الأقاويل، عن وجود خلافات بين اللاعب والمدير الفني مارتن لاسارتي بسبب طريقة اللعب ورأي الأخير في أداء اللاعب، وهو ما نفاه نادر شوقي أيضا، مؤكدا أن اللاعب ليس لديه أي خلاف مع مارتن لاسارتي، مبديا استغرابه من اختلاق المشكلات حول اللاعب.

ونشرت بعض المواقع الإخبارية في مايو الماضي، تفاصيل مشاجرة بين الثنائي رمضان صبحي، وإسلام محارب، ونشبت مشاجرة لفظية بينهما خلال إحدى الكرات المشتركة في التقسمية، وتدخل عدد من اللاعبين للفصل بين الثنائي قبل تطور الأزمة، وهو ما أثار غضب الجهاز الفني، وقرر توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه على كل لاعب.