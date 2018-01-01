لشراء هاتف جديد.. أم تبيع طفليها حديثي الولادة بـ150 ألف جنيه

اكتشفت الشرطة الصينية عن طريق الصدفة، امرأة باعت طفليها التوأم حديثي الولادة، لتسديد ديونها وشراء هاتف جديد.

ووفقًا لما ذكره موقع سكاي نيوز نقلا عن موقع AsiaOne، باعت الأم طفليها في سبتمبر 2018 بسبب تراكم الديون، وهروب والد الطفلين، ورفض أسرتها مساعدتها لأنّها أنجبتهما خارج إطار الزواج المتعارف عليه.

وحصلت المرأة على 65 ألف يوان أي ما يعادل 150 ألف جنيه مصري، مقابل التنازل عن رعاية طفليها، وبعد اكتمال الصفقة عاد الأب الذي أقنع الأم بضرورة اقتسام المبلغ لتسديد ديون بذمته، وما تبقى من المال اشترت به الأم جهاز هاتف جديد.

واعتقلت السلطات في مقاطعة تشجيانج الصينية الأم والأب، وعثرت على التوأم في مقاطعة أنهوي وتم تسليمهما إلى جديهما.