ترامب يفتخر بشعره الأبيض أمام الجميع: أفضل من أقراني في مثل عمري

05:39 ص | الأربعاء 11 سبتمبر 2019
دونالد ترامب

دونالد ترامب

كتب: كريم عثمان

أخبار متعلقة

استقالة موفد الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط جايسون جرينبلات

استقالة موفد الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط جايسون جرينبلات

"أسباب شخصية".. مستشار سابق لـ ترامب يكشف كواليس الإطاحة بـ"بولتون"

"أسباب شخصية".. مستشار سابق لـ ترامب يكشف كواليس الإطاحة بـ"بولتون"

ترامب يعلن اسم خليفة بولتون مؤقتا والنهائي الأسبوع المقبل

ترامب يعلن اسم خليفة بولتون مؤقتا والنهائي الأسبوع المقبل

"سياسة جديدة".. خبراء يوضحون دلالات إقالة ترامب مستشاره للأمن القومي

"سياسة جديدة".. خبراء يوضحون دلالات إقالة ترامب مستشاره للأمن القومي

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمته خلال تجمع انتخابي، أمام حشد من الناخبين في فاييتفيل بنورث كارولاينا، مزح خلالها بشأن شعره الأبيض، واصفُا إياه بأنه "أفضل كثيرا" من شعر أقرانه في العمر نفسه. 

وأضاف ترامب: "ربما لا يكون عظيما" ولكن في عمر 73 عاما فهو في حال أفضل من كثير من أقرانه"، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيكون "فخورا للغاية" إذا حضر أشخاص بعدد أكبر ورأوا شعره وهو مبتل، حتى يثبت أنه حقيقي، على حد قوله.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بعد احتفاله الملفت في الملعب.. هل ينتظر رمضان صبحي مولوده الأول؟

بعد احتفاله الملفت في الملعب.. هل ينتظر رمضان صبحي مولوده الأول؟

عقب الهدف الثاني الذي أحرزه في شباك المنتخب السعودي، احتفل رمضان صبحي بتقدم المنتخب الأوليمبي المصري بطريقة ملفتة، وذلك خلال المباراة الودية التى جمعتهما
ماذا يحدث مع حكيم؟.. حكاية حادث قاده إلى التحقيق

ماذا يحدث مع حكيم؟.. حكاية حادث قاده إلى التحقيق

نشب خلاف بين الفنان الشعبي حكيم ونقابة الموسيقيين على خلفية تعرض الأول إلى حادث السبت الماضي على طريق السويس
جماعة إسبانية تتهم الديوك باغتصاب الدجاج: الأمر "لا يتم بالتراضي"

جماعة إسبانية تتهم الديوك باغتصاب الدجاج: الأمر "لا يتم بالتراضي"

نشطاء إسبان يطالبون بعزل الدجاج الذكور عن الإناث لمنع اغتصاب الديوك للدجاج بدون موافقتهن
كيف تم نفي شائعات وفاة أحمد الشقيري على مدار 3 سنوات؟

كيف تم نفي شائعات وفاة أحمد الشقيري على مدار 3 سنوات؟

"يونس" حضر مع "الشقيري" منذ أسبوع الحفل الختامي للدفعة الخامسة لـ"مدينة العقل"
تحذير.. فيروس "جوكر" الخطير يسرق مراسلات الآلاف من مستخدمي أندرويد

تحذير.. فيروس "جوكر" الخطير يسرق مراسلات الآلاف من مستخدمي أندرويد

اكتشف الباحثون فيروس خطير يسرق مراسلات مئات الآلاف من مستخدمي أندرويد