ترامب يفتخر بشعره الأبيض أمام الجميع: أفضل من أقراني في مثل عمري

دونالد ترامب
ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمته خلال تجمع انتخابي، أمام حشد من الناخبين في فاييتفيل بنورث كارولاينا، مزح خلالها بشأن شعره الأبيض، واصفُا إياه بأنه "أفضل كثيرا" من شعر أقرانه في العمر نفسه.
وأضاف ترامب: "ربما لا يكون عظيما" ولكن في عمر 73 عاما فهو في حال أفضل من كثير من أقرانه"، وفقًا لـ"سكاي نيوز".
وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيكون "فخورا للغاية" إذا حضر أشخاص بعدد أكبر ورأوا شعره وهو مبتل، حتى يثبت أنه حقيقي، على حد قوله.
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