فيديو.. من كرة القدم للسلة.. مواقف محرجة للمعلقين بسبب المشجعات

شهد فيديو لمعلق أثناء تعليقه على مباراة كرة سلة بين منتخب الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، انتشارًا كبيرًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما توقف عن التعليق، عند رؤيته لمشجعة برازيلية ترقص في المدرجات، بسبب إعجابه الشديد بها.

Here's vision from a the Brazil USA game with great commentary from @AndrewGaze10 - hahaha absolute classic #greatsupport pic.twitter.com/xKGCyAScsE — Rod Anderson (@DJ_Rod) ٩ سبتمبر ٢٠١٩

ويبدو أن المواقف المحرجة للمعلقين بسبب المشجعات تحولت من كرة القدم إلى السلة بعد هذا الفيديو، ونرصد لكم في السطور التالية أبرز المواقف المحرجة للمعلقين في مباريات الساحرة المستديرة كالتالي:

معلق يتغزل في مشجعة نادي النصر

شهدت إحدى مباريات النصر السعودي، لقطة غريبة من معلق المباراة عندما اتجهت الكاميرا نحو مشجعة النصر الفائزة بجائزة "آيفون" ضمن جوائز الهيئة العامة للرياضة السعودية، حيث قال "وهذه الفائزة بجوال آيفون، يا ليتني جوال آيفون، جمال المرأة بجمالها، هنا تتمنى حالك آيفون عزيزي المشاهد"، ثم واصل تغزله بوصلة من جمل الشعر.

معلق يتغزل بمشجعتين في مباراة يوفنتوس ولاتسيو

وفي مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو، تغزل معلق المباراة بمشجعتين في المدرجات عقب توجه الكاميرا نحوهما قائلاً: "مرني وقت الغروب ظبي خالي من العيوب، قلتلوا من فين إنت، قال من أهل الجنوب".