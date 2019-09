بعد تتويجه بـ"أفضل هدف" طوال 3 سنوات.. أغسطس "وش الخير" على محمد صلاح

توج الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل هدف للريدز في شهر أغسطس 2019، بهدفه الثاني أمام أرسنال، في المباراة التي انتهت بتفوق الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكان صلاح قد سجل هدفين في مباراة ليفربول أمام أرسنال، الهدف الأول جاء عن طريق ركلة جزاء، والثاني جاء بعد مراوغة رائعة من بعد منتصف الملعب بقليل، تمكن بعدها من وضع لاعبي الجانرز خلفه بفضل سرعته ليسددها من داخل منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليمنى لحارس الجانرز.

ويعد شهر أغسطس "وش الخير" على محمد صلاح، حيث حصد خلاله جائزة أفضل هدف في الشهر لمدة 3 أعوام متتالية، نرصدها لكم في السطور التالية:

تمكن محمد صلاح من الحصول على جائزة أفضل هدف لليفربول في شهر أغسطس لعام 2017، وذلك في أول مواسمه مع الريدز، بهدفه الثالث أمام أرسنال، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي، وانتهت بنتيجة 4/0 لصالح رفقاء صلاح.

