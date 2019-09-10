بعد تتويجه بـ"أفضل هدف" طوال 3 سنوات.. أغسطس "وش الخير" على محمد صلاح

توج الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل هدف للريدز في شهر أغسطس 2019، بهدفه الثاني أمام أرسنال، في المباراة التي انتهت بتفوق الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكان صلاح قد سجل هدفين في مباراة ليفربول أمام أرسنال، الهدف الأول جاء عن طريق ركلة جزاء، والثاني جاء بعد مراوغة رائعة من بعد منتصف الملعب بقليل، تمكن بعدها من وضع لاعبي الجانرز خلفه بفضل سرعته ليسددها من داخل منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليمنى لحارس الجانرز.

صباح الصلاح يا ريدز!



هدف مُحمد يتصدر قائمة أفضل أهداف شهر أغسطس الذي سجله في مباراة آرسنال! pic.twitter.com/lwJQN5jHVJ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 10, 2019

ويعد شهر أغسطس "وش الخير" على محمد صلاح، حيث حصد خلاله جائزة أفضل هدف في الشهر لمدة 3 أعوام متتالية، نرصدها لكم في السطور التالية:

جائزة أفضل هدف لشهر أغسطس 2017

تمكن محمد صلاح من الحصول على جائزة أفضل هدف لليفربول في شهر أغسطس لعام 2017، وذلك في أول مواسمه مع الريدز، بهدفه الثالث أمام أرسنال، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي، وانتهت بنتيجة 4/0 لصالح رفقاء صلاح.

Mohamed Salah's breakaway strike against Arsenal has been voted #LFC's Goal of the Month for August: https://t.co/eKw5A40Grv pic.twitter.com/ZsmDaiyWDg — Liverpool FC (@LFC) September 6, 2017

جائزة أفضل هدف لشهر أغسطس 2018

حصد محمد صلاح في العام الثاني له مع ليفربول، جائزة أفضل هدف لشهر أغسطس 2018، بهدفه أمام برايتون في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف.

جائزة أفضل هدف لشهر أغسطس 2019

ونجح محمد صلاح في الحصول على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس للعام الثالث على التوالي، بهدفه الثاني في الجولة الثالثة من الموسم الحالي أمام أرسنال، ليواصل تألقه مع الريدز خاصة في شهر أغسطس.