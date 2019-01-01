فيديو يظهر مشهدا مرعبا لعجوز لحظة استلقائها بين عجلات القطار

05:13 م | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
عجوز هندية بين عجلات القطار

عجوز هندية بين عجلات القطار

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

5 قطارات إضافية لمواجهة الزحام بالمترو بعد انتحار شخص أسفل عجلات القطار

5 قطارات إضافية لمواجهة الزحام بالمترو بعد انتحار شخص أسفل عجلات القطار

"ملحقش يعيد معاهم".. رحلة أمين شرطة إلى أسرته تنتهي أسفل عجلات القطار

"ملحقش يعيد معاهم".. رحلة أمين شرطة إلى أسرته تنتهي أسفل عجلات القطار

بالفيديو| أمريكية تنجو بأعجوبة من الموت تحت عجلات القطار

بالفيديو| أمريكية تنجو بأعجوبة من الموت تحت عجلات القطار

"شهيد الشهامة".. "أكرم" دفع روحه ثمنا لإنقاذ سيدة من الموت دهسا تحت عجلات القطار

"شهيد الشهامة".. "أكرم" دفع روحه ثمنا لإنقاذ سيدة من الموت دهسا تحت عجلات القطار

تعرضت عجوز من الهند تبلغ من العمر 90 عامًا، لخطر كبير، بعد أن مر القطار من فوقها.

وبقيت العجوز ساكنة بين عجلات قطار يمر بالمحطة، حتى مضى دون أن تتعرض لأذى، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وبدأت الحادثة، عندما قررت العجوز، وهي من مدينة تشيتابور الهندية، اختصار الطريق، وعبور شريط القطار من حيث لا ينبغي أن يعبر المشاة.

القطار فاجأ العجوز، ما أجبرها على الاستلقاء بين القضبان، ليمر من فوقها، دون أن يمسها جسم القطار، بينما أخذ المواطنون المتواجودة بالمحطة في النظر غليها مرعوبين وقلقين من أن يمسها سوء، وظلوا يصرخون طالبين منها عدم التحرك.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"بأزمة قلبية".. حقيقة وفاة الإعلامي أحمد الشقيري

"بأزمة قلبية".. حقيقة وفاة الإعلامي أحمد الشقيري

تداول العديد من رواد مواقع التواصل أنباء عن وفاة الإعلامي السعودي أحمد الشقيري، بعد إصابته بأزمة قلبية
"عينيا بتتوضا بضيّك".. صاحب خطاب الغزل لريهام عبدالغفور: قبلت صداقتي

"عينيا بتتوضا بضيّك".. صاحب خطاب الغزل لريهام عبدالغفور: قبلت صداقتي

خطاب كتبه أحمد طايع، أحد معجبي الفنانة ريهام عبدالغفور عبر صفحته "فيس بوك" تعبيرا عن إعجابه بها، لتشاركه "ريهام" عبر حسابها.
بعد احتفاله الملفت في الملعب.. هل ينتظر رمضان صبحي مولوده الأول؟

بعد احتفاله الملفت في الملعب.. هل ينتظر رمضان صبحي مولوده الأول؟

عقب الهدف الثاني الذي أحرزه في شباك المنتخب السعودي، احتفل رمضان صبحي بتقدم المنتخب الأوليمبي المصري بطريقة ملفتة، وذلك خلال المباراة الودية التى جمعتهما
ماذا يحدث مع حكيم؟.. حكاية حادث قاده إلى التحقيق

ماذا يحدث مع حكيم؟.. حكاية حادث قاده إلى التحقيق

نشب خلاف بين الفنان الشعبي حكيم ونقابة الموسيقيين على خلفية تعرض الأول إلى حادث السبت الماضي على طريق السويس
جماعة إسبانية تتهم الديوك باغتصاب الدجاج: الأمر "لا يتم بالتراضي"

جماعة إسبانية تتهم الديوك باغتصاب الدجاج: الأمر "لا يتم بالتراضي"

نشطاء إسبان يطالبون بعزل الدجاج الذكور عن الإناث لمنع اغتصاب الديوك للدجاج بدون موافقتهن