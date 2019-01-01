فيديو يظهر مشهدا مرعبا لعجوز لحظة استلقائها بين عجلات القطار

تعرضت عجوز من الهند تبلغ من العمر 90 عامًا، لخطر كبير، بعد أن مر القطار من فوقها.

وبقيت العجوز ساكنة بين عجلات قطار يمر بالمحطة، حتى مضى دون أن تتعرض لأذى، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وبدأت الحادثة، عندما قررت العجوز، وهي من مدينة تشيتابور الهندية، اختصار الطريق، وعبور شريط القطار من حيث لا ينبغي أن يعبر المشاة.

القطار فاجأ العجوز، ما أجبرها على الاستلقاء بين القضبان، ليمر من فوقها، دون أن يمسها جسم القطار، بينما أخذ المواطنون المتواجودة بالمحطة في النظر غليها مرعوبين وقلقين من أن يمسها سوء، وظلوا يصرخون طالبين منها عدم التحرك.