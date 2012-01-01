منافسة وتعاطف وألفاظ خارجة.. حكاية شيكابالا مع جمهور الأهلي

08:59 ص | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
شيكابالا

شيكابالا

كتب: كريم عثمان

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لاعب من طراز رفيع، وموهبة أجمع خبراء كرة القدم على جودتها، تغزل المعلقين في مهاراته، وارتدى الصغار قمصانه، وأصبح محمود عبدالرازق "شيكابالا" أيقونة زمالكاوية لدى جماهير الأبيض، وأسطورة غير قابلة للمساس.

على النقيض، اتسمت علاقة شيكابالا بجمهور النادي الأهلي بالتوتر الدائم، سواء بسبب المنافسة الدائمة بين قطبي الكرة المصرية، أو التبادل بالسباب والألفاظ غير اللائقة، باستثناء بعض الفترات البسيطة والقصيرة، اللاتي ظهر فيها بعض التعاطف من الطرفين.

أول أمس، أضيفت حلقة جديدة في مسلسل شيكابالا وجمهور الأحمر، بعدما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر في "الأباتشي" وهو يرقص مع جمهور الزمالك، احتفالا بفوز الفارس الأبيض بالفوز على بيراميدز، بنتيجة 3 اهداف مقابل لا شيء، والتتويج بكأس مصر.

احتفال شيكابالا تضمن بعض الألفاظ الخارجة من جمهور الزمالك، والتي تفاعل معها بالرقص، وهو ما أغضب جماهير الاهلي كثيرًا، قبل أن يوضح نجم الأبيض ما حدث عبر حسابة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بأنه كان احتفالا بالفوز ولم يقصد إهانة النادي الأهلي أو جماهيره، فيما دافع الزمالكاوية عن قائدهم، ودشنوا له هائتاج "#شيكا_خط_أحمر".

 

 

ما حدث بين الأباتشي وجمهور الأهلي ليس الواقعة الأولى، بل بينهما قصة طويلة بدأت منذ سنوات، واستمرت حتى الآن، وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي حكاية شيكابالا مع جمهور النادي الأهلي.

منافسة

منذ الدقائق الأولى التي لعب فيها النجم الأسمر للنادي الزمالك، كانت هناك حالة من لمنافسة الكبيرة بينه وبين مهاجمي الفريق الأحمر، وهو الأمر السائد في كرة القدم، أن يمقت الجمهور اللاعب الأبرز في الفريق المنافس، ويتمنى له الإخفاق حتى لا يدفع فريقه إلى القمة.

شيكابالا كان واحدًا من هؤلاء اللاعبين الذين يستطيعون إيصال أنديتهم إلى منصات التتويج، والحصول على الجوائز الفردية، حيث دائمًا ما قارنته جماهير الزمالك، بنجم الأهلي السابق محمد أبوتريكة، والذي لعب في نفس المركز كصانع ألعاب، وأحيانًا يفضلونه عن "تريكة" و"بركات"، وغيرهم من نجوم الأهلي السابقين، ما يثير غضب الأهلاوية.

 

تعاطف

رغم المشاكل، إلا أن أحداث مذبحة بورسعيد عام 2012، شهدت تطورا كبيرا في علاقة "الأباتشي" بجمهور الأهلي، وذلك بعدما رفض نجم الزمالك استكمال مباراة فريقة مع الإسماعيلي والتي كانت تقام في نفس توقيت مباراة الأهلي مع المصري البورسعيدي، وهو ما قاله خلال برنامج "صاحبة السعادة"، عقب علمه بما حدث تضامنًا مع أهالي وأسر الضحايا.

كما ظهر تعاطف قائد الزمالك مع الواقعة، حيث كان أول اللاعبين المساهمين في صندوق تبرعات النادي الأهلي لأسر ضحايا بورسعيد. 

جمهور الأهلي أرسل لـ شيكابالا رسالتين تقديرا على ما قدمه، الأولى شكره فيها عن ما فعله، والثانية رسالة اعتذار "إحنا آسفين يا شيكابالا"، بحسب ماقاله الإعلامي الرياضي ياسر أيوب خلال لقاءه بـ"الأباتشي" على قناة النادي الأهلي.

 

 

شتائم

السباب والهجوم من الطرفين كان سمة أساسية في العلاقة بينهما، حيث شهدت لقاءات الفريقين التي تواجد فيها ابن ميت عقبة، ألفاظ خارجة وجهتها جماهير الأهلي لشيكابالا.

كما ظهر شيكابالا في أكثر من فيديو يرقص ويتغنى مع جمهور الزمالك وهو يسب الأهلي، وآخرها جاء بعد مباراة نهائي الكأس، قبل أن يخرج ويوضح أنه لم يكن يقصد ما فسرّه الجمهور.

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