درجات سمية البلاستيك.. 6 و7 خطر و5 المفضّل للأطعمة

نشرت الدكتورة شيرين علي زكي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مجموعة من الصور التي توضح استخدامات الأوعية البلاستيكية بناء على الأرقام الموجودة أسفل هذه الأوعية، والتي تعبر عن استخدامات البلاستيك ومدى صلاحيته للاستخدام الآدمي وسميته من عدمه وذلك في منشور في جروب "جت في اللقمة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الرقم 1 يعرف بالرمز PET أو PETE ويدلّ على أمان البلاستيك المستخدم كونه يحتوي على مادة البولي إيثلين، ويمكن استعماله لمرة واحدة فقط.

ويتم استعمال هذه المادّة في حفظ المنتجات الغذائيّة أو الاستهلاكيّة، مثل: العصير، والماء، ولا توجد له أي تأثيراتٍ جانبيةٍ على صحّة الإنسان، حيث يكون البلاستيك في هذه الحالة رقيقا ومرنا في ذات الوقت.

الرقم 2 يعرف بالرمز HDPE ويكون البلاستيك هنا مقاربا أكثر للبولي إيثيلين كونه آمنا في الاستخدام، ولا يشكل خطرا على حياة الإنسان وصحته، لكن أكثرصلابة وقوة ومرونة من النوع الأول، وخير مثال على هذا النوع علب المنظفات المنزلية والشامبو.

الرقم 3 يعرف بالرمز V ويمثل هذا النوع البولي فينيل كلورايد، وهو ضمن أكثر الأصناف البلاستيكية خطرا على الصحة؛ لأنّه يحتوي العديد من المكوّنات السامة، ويتمّ استخدام هذا النوع عادةً في المواسير الكهربائية، وأنابيب شبكات الصرف الصحيّ.

الرقم 4 يعرف بالرمز LDPE (البولي إيثيلين) ذو الكثافة المنخفضة، ويعتبر من الأنواع الآمنة، ويدخل في تصينع أنابيب المياه.

الرقم 5 يعرف بالرمز PP وهو من أكثر الأصناف البلاستيكية أماناً، ويدخل استخدامه في مجال حفظ الأطعمة.

الرقم 6 يعرف بالرمز PS ويمثل مادّة البوليستارين، وتتميّز بأنّها تمتلك تأثير سمومٍ منخفض، ويتمّ استخدام هذا النوع في صناعة علب الوجبات السريعة، التي يتم تحضيرها في المطاعم، ونقلها إلى الزبائن خارج المطعم أو داخله، ومن الجدير بالذكر أنّ الدول المتقدّمة لم تعد تستخدم هذا النوع من البلاستيك للغرض المذكور.

الرقم 7 يعرف بالرمز Other أو O ويشير هذا الرقم إلى عدم احتواء هذا النوع من البلاستيك، على المواد الموج

كما ودة في الأنواع السابقة المذكورة، وأنه يتكون من عدة انواع من البلاستيك غير محددة الهوية ، ولا يصلح استخدام هذا النوع في الأطعمة أو المواد الغذائية، إلا في حال وجود إشارةٍ تدل على ذلك.

كما نشرت صورة أخرى لمجموعة من الرموز المختلفة عن البلاستيك كما يلي:

ونصحت عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين والمتخصصة في مجال سلامة الغذاء الأمهات بضرورة اختيار الأوعية الخاصة بالأطفال مثل زمزمية المياة وصندوق الطعام "اللانش بوكس" من مواد آمنة مع ضرورة شرائها من أماكن معروفة للحفاظ على صحتهم.