أبرز 10 معلومات قد لا تعرفها عن Netflix

أصبحت خدمة "نتفلكس - Netflix" من طرق الترفيه الرئيسية في حياة ملايين البشر حول العالم، لما تقدمه من محتوى فني غير محدود وذي جودة عالية، لكن هناك بعض الحقائق عن هذه الخدمة ذات الشعبية الهائلة، والتي قد تكون غير معروفة بالنسبة للكثيرين من مستخدميها، نقدم لكم أهم 10 منها، وفقاً لما نشره موقع "Insider".

1- نتفلكس كانت تحمل في البداية اسماً آخر

عندما كانت شركة "نتفلكس" في مرحلة الإنشاء، كان هناك مشكلة في إيجاد اسم مناسب قادر على جذب انتباه الجمهور، ما دعا أحد الشركاء المؤسسين للشركة لاختيار اسم مؤقت، وهو "كيبل - Kibble"، وهو الاسم الذي استمر لفترة قصيرة، قبل أن يستقر المؤسسين على الاسم الحالي.

2- شركة "بلوك باستر" رفضت شراء "نتفلكس"

عرض "رييد هاستنجز"، أحد الأعضاء المؤسسين لنتفلكس، على المدير التنفيذي لشركة "بلوك باستر – Blockbuster" أن يشتري شركة نتفلكس، وكان ذلك عام 2000، عندما كانت نتفلكس مجرد شركة لتأجير أقراص الـ"دي في دي" عبر البريد، إلا أن "جون أنتيوكو"، المدير التنفيذي لـ"بلوك باستر"، التي أعلنت افلاسها بعد ذلك بعشرة أعوام، شعر أن شركة نتفلكس ليس لها مستقبل كبير، ورفض عرض الشراء، الذي كان سيكلفه 50 مليون دولار فقط.

وكانت النتيجة أن تسببت شركة نتفلكس نفسها، مع بعض الشركات المنافسة الأخرى، في إخراج شركة بلوك باستر تماما من المنافسة، وإعلان إفلاسها، وشرائها من قبل شركة "دش نتوورك".

3- نتفلكس مسؤولة عن 15% من حركة سير البيانات عبر الإنترنت

أعلنت شركة إحصائيات الإنترنت "ساند فاين – Sandvine"، عام 2018، أن 15% من البيانات التي تم تداولها عبر الإنترنت كانت عن طريق خدمة نتفلكس لبث الفيديوهات، وأن هذه النسبة كان يمكن أن تكون أكثر من ذلك بثلاث مرات تقريبا، لو لم تكن نتفلكس تتبع طريقة ضغط ملفات الفيديو قبل بثها على الإنترنت.

4- أقامت نتفلكس مسابقة خاصة بها تعتمد على آراء المشاهدين

أطلقت نتفلكس، عام 2013، مسابقة "The Flixies" لأفضل الأعمال الفنية، والتي كانت تتيح للمشاهدين اختيار أفضل الأفلام والمسلسلات الموجودة على المنصة الإلكترونية والتصويت لها، وكانت الفئات أو الاصناف التي تم تصنيف الأعمال تحتها تحمل أسماء مبتكرة وظريفة، مثل "أفضل عمل يجعلك تشعر بالذنب لإعجابك به" أو"أفضل أفلام تساعد على الإفاقة من الدوار"

5- نتفلكس أقدم من جوجل

بالرغم من أن نتفلكس لم تبدأ نشاطها الفعلي لإيجار أقراص الـ "دي في دي" الخاصة بالأفلام غلا في عام 1998، إلا أنها فعلياً قد تم انشائها بشكل رسمي في 1997، مما يجعلها أقدم من شركة جوجل بسنة واحدة.

6- عدد المستخدمين 150 مليون تقريباً حول العالم

بحلول شهر أبريل من عام 2019، أعلنت شركة نتفلكس أن عدد مشتركيها قد وصل إلى 148 مليون مشترك، منهم أكثر من 60 مليون مشترك في أمريكا وحدها.

7- هناك قائمة خفية تمكنك من ضبط بعض الاعدادات

هناك قائمة غير ظاهرة في واجهة المستخدم الرئيسية، تتيح ضبط معدل نقل البيانات وبعض الاعدادات التقنية الأخرى، وهذه القائمة يمكن الوصول غليها عن طريق الضغط على أزرار Shift + Alt + Left Click على الحواسب التي تعمل بنظام ويندوز، أو Shift + Option +left Click على حواسب شركة أبل.

8- نتفلكس تدفع للمستخدمين مقابل تصنيف الأعمال الموجودة بالمنصة

تواجه نتفلكس مشكلة في إدخال البيانات الأساسية، مثل الممثلين وفريق العمل، لكل الأعمال التي تقدمها، والمشكلة تصبح أكبر عندما يتعلق الأمر بإدخال ملخص لقصة العمل الفني، وكذلك تصنيف ضمن الموضوعات والقوائم المناسبة، مما استدعاها لإنشاء فريق عمل خاص لإدخال بيانات جميع الأعمال وتصنيفها، وهذا الفريق يتم زيادة أعداد المشتركين فيه بشكل مستمر.

9- يمكنك أن تصبح مترجم محتوى لدى نتفلكس

أطلقت نتفلكس، في عام 2017، أداة فنية تسمى "هيرميس - HERMES"، وهي عبارة عن مجموعة من الاختبارات التي تتكون من أسئلة من نوع "الاختيار من متعدد"، والتي تمت كتابتها من قبل فريق متخصص في نتفلكس، وهي تنقسم لعدة أجزاء، تتضمن المعرفة الجيدة باللغة الإنجليزية، وقدرة المترجم على ترجمة العبارات والكلمات بشكل صحيح، من الإنجليزية إلى لغته الأم.

10- هناك أكثر من 76 ألف فئة للأعمال على نتفلكس

يبحث أغلب الناس عن أعمال تنتمي لأنواع أو فئات معينة، مثل "المغامرات" أو "الرعب"، لكن نتفلكس يمكنها إتاحة فئات أكثر تخصيصا من الفئات والأنواع الشائعة، مثل "أفلام شبابية ملهمة" أو "دراما رومانسية مستقلة الإنتاج".