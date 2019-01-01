فيديو.. مغامران يسقطان من الباراشوت.. وقناديل البحر تستقبلهما

لحظة سقوط مغامرين من الباراشوت
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغامرين يسقطان بالمظلة في البحر.
ويظهر الفيديو المغامران وهما يسقطان بالمظلة في البحر، بينما توجد مجموعة كبيرة من قناديل البحر في استقبالهما، وفقا لموقع "روسيا اليوم".
ويذكر أن قنديل البحر هو حيوان بحري من الرخويات، عبارة عن قرص شفاف، وقوامه هلامي، ذو أطراف طويلة رفيعة تسمى "لوامس".
ويشكل الماء نسبة عالية من جسمه، تصل إلى نحو 95%، ويتسبب قنديل البحر بإصابة جلد الإنسان بالحساسية، بينما يمكن لبعض أنواعه قتل الشخص في دقائق، وقد سجل وجودها قبالة سواحل أستراليا وبعض المناطق من العالم.
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