إنعام سالوسة لـ"الوطن": ويكيبيديا بتحتفل بعيد ميلاد مش بتاعي

01:08 م | الإثنين 09 سبتمبر 2019
الفنانة إنعام سالوسة

الفنانة إنعام سالوسة

كتب: فادية إيهاب

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9 سبتمبر عام 1939، هو التاريخ الذي سجله موقع ويكبيديا والمواقع السينمائية الأخرى، احتفالا بمولد الفنانة إنعام سالوسة، تلك الممثلة التي يعشقها الجماهير وقدمت العديد من الأعمال الدرامية مثل "ليالي الحلمية بأجزائه، اللقاء الثاني، امرأة من زمن الحب، يا رجال العالم اتحدوا، عائلة الحاج متولي".

وتواصلت "الوطن" مع الفنانة إنعام سالوسة لتهنئتها بيوم مولدها، لتؤكد خلال حديثها إن عيد ميلادها ليس اليوم بينما يرجع إلى 15 ديسمبر. 

وقالت سالوسة، ضاحكة: "ويكيبيديا بتحتفل بعيد ميلاد مش بتاعي"، لافتة إلى أن الجميع يتصل بها من أجل تقديم التهاني لها في يوم لم أولد فيه.

وعن صحتها، طمأنت الفنانة إنعام سالوسة جمهورها، قائلة: "الحمد لله أنا بخير". 

يذكر أن الفنانة إنعام سالوسة، متزوجة من المخرج الكبير سمير العصفوري، ولفتت الأنظار لها بقوة من خلال مسلسل "ذئاب الجبل"، في دور "نعمة" زوجة علوان أبو البكري "عبدالله غيث"، واشتهرت بجملة "يا مرك يا نعمة".

كما شاركت في عدد كبير من الأفلام السينمائية من أهمها: "موعد على العشاء، النوم في العسل، همام في أمستردام، عسل أسود". 

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