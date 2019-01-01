بعد 6 أشهر على حادث نيوزيلندا.. إجراء جديد بشأن فيديو مجزرة المسجدين

بعد مرور أكثر من 6 أشهر، عادت أزمة انفجار مسجد نيوزيلندا إلى الأوساط، بعدما أمرت أستراليا شركات الإنترنت بمنع الدخول إلى 8 مواقع، ما زالت تعرض فيديو يصور الهجومين الداميين، اللذين وقعا على مسجدين في نيوزيلندا في مارس من العام الجاري، بحسب "سكاي نيوز".

وفي منتصف مارس الماضي، هاجم شخص مسلح ببنادق نصف آلية، مسلمين أثناء صلاة الجمعة في كرايست تشيرتش بالجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا، وبث الهجوم على الهواء على فيسبوك عبر كاميرا مثبتة في رأسه، في تصرف أثار استياء الكثيرين وانتقادهم.

ورغم إقدام معظم المواقع الإلكترونية على حذف هذا الفيديو فإنه كان هناك 8 مواقع محلية تجاهلت طلبات حذف هذا المحتوى، حسبما قالت مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا، جولي انمان غرانت في بيان عبر البريد الإلكتروني.

وذكرت جولي في بيانها "لا يمكن أن نسمح باستخدام هذه المادة البشعة لتشجيع أو التحريض أو الإيعاز على القيام بمزيد من الأعمال الإرهابية".

ويأتي حجب تلك المواقع الثمانية وسط تركيز أستراليا جهودها لشن حملة على مشاركة المحتوى العنيف عبر الإنترنت.

يذكر أن أستراليا أقرت في أبريل الماضي قانونا يسمح لكانبيرا بتغريم شركات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 10% من دخلها العالمي السنوي وسجن المسؤولين التنفيذيين فترة تصل إلى ثلاث سنوات، إذا لم يتم حذف المحتوى العنيف "بسرعة".