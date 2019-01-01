مرض غامض يقتل الكلاب في النرويج

06:41 ص | الإثنين 09 سبتمبر 2019
كلب

كلب

كتب: حاتم سعيد حسن

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ماتت عدد من الكلاب في النرويج بطريقة غامضة ليصل عدد الكلاب الميتة إلى 21 كلبًا في الأيام القليلة الماضية بسبب مرض غامض أعراضه تبدأ بالإسهال الدموي.

وتم الإبلاغ عن معظم إصابات الكلاب في أوسلو عاصمة النرويج وما حولها، مثل بيرغن وتروندهايم وبلدية نوردلاند الشمالية، وأصاب المرض جميع أنواع الكلاب من مختلف الأعمار وينتشر بسرعة، وفقا لـ"يورونيوز".

وهناك العديد من أصحاب الكلاب لم يستطيعوا الذهاب بكلابهم المصابة إلى طبيب بيطري قبل موتها، حيث تبدو الكلاب جيدة في الصباح وتتدهور حالتها بسرعة في فترة ما بعد الظهر.

ويقول المعهد البيطري في النرويج إنه يبذل قصارى جهده لتحديد سبب تفشي المرض لكنه لا يزال لا يملك إجابة، وقال حنا يورجنسن المسؤول عن صحة الحيوانات الصغيرة في المعهد البيطري "Veterenærinstituttet":  "إنه أمر صعب لأنه لا توجد ميزات شائعة واضحة ولا توجد إجابات واضحة للمختبرات، ليس لدينا أي استنتاجات نعطيها بعد ولكن من المهم التأكيد على أن هناك العديد من الكلاب تتعافى من المرض".

ويُنصح أصحاب الكلاب حينما يلاحظون سلوكا غير عادي في كلابهم أن يحملوها إلى طبيب بيطري حالما يرون أي شيء خطأ، ينصح بشدة تجنب المناطق مثل الحدائق حيث يوجد الكثير من الكلاب الأخرى.

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