بالفيديو.. نادال والمباريات الملحمية.. قصة عشق توجها ببطولة أمريكا المفتوحة

04:47 ص | الإثنين 09 سبتمبر 2019
نادال لاعب التنس الإسباني

نادال لاعب التنس الإسباني

كتب: حاتم سعيد حسن

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توّج لاعب التنس الإسباني رافايل نادال المصنف الثاني عالميا، ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزه على الروسي دانييل ميدفيديف بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين ليصل إلى اللقب رقم 19 في الجراند سلام "البطولات الأربع الكبرى".

واستطاع نادال الوصول للمباراة النهائية حينما تغلب على اللاعب الأرجنتيني دييجو شفارتزمان في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي بثلاث مجموعات دون رد بواقع "6-4" و"7-5" و"6-2"، ليحجز نادال مقعده في نصف النهائي.

وطوال مسيرته مع رياضة التنس، استطاع اللاعب نادال المرور من العديد من المباريات الملحمية، والتي وصفت بـ"الماراثون" ففي العام الماضي تمكن الإسباني رافاييل نادال من خطف بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي بعد مباراة ماراثونية استمرت إلى خمس مجموعات أمام الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو وانتهت الجولات "7_5"، "6_7"، "4_6"، "6_4"، "6_4".

ودوما ما كان بين نادال واللاعب النمساوي دومينيك ثيم مباريات ملحمية ومهمة، فمنذ 5 سنوات واجه رافائيل نادال نظيره دومينيك ثيم لأول مرة، وحينها فاز نادال ببطولة رولان جاروس في غضون ساعتين و5 دقائق، بعدما خسر 7 أشواط فقط خلال تلك المواجهة في طريقه للتتويج بلقبه التاسع في البطولة.

واستطاع نادال الفوز بخمس مباريات من أول 7 لقاءات أمام ثيم الذي كان يظهر قدرات كبيرة ولكن وصل التنافس بينهما إلى مستوى آخر في عام 2018، ليقدما معًا واحدة من أفضل المباريات التنافسية وفقًا لرابطة محترفي التنس.

وتواجه الثنائي نادال وثيم العام الماضي 4 مرات من بينها مواجهة في نهائي رولان جاروس وأخرى في ربع نهائي أمريكا المفتوحة وتعتبر الأخيرة واحدة من أفضل المباريات في عام 2018 بشكل عام، ويتواجد الثنائي بين المصنفين العشرة الأوائل عالميًا، وأظهرا جودة كبيرة في مواجهتهما خلال هذا الموسم.

ومنذ يومين تحدث اللاعب الروسي ميدفيديف "الذي يلعب أول نهائي له في البطولات الأربع الكُبرى - جراند سلام"، عن مباراة نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس قائلا  إن مواجهة نادال ستكون صعبة للغاية لما يتمتع به الإسباني من إمكانات بدنية هائلة تدفع الخصم لإخراج أفضل ما لديه.

وأضاف أن مواجهة لاعب مثل نادال في أول نهائي جراند سلام في مسيرتي برياضة التنس هو شيء مُضحك للغاية، لأن هذا الأمر يُصيبك بالإحباط والشكوك حول إمكانية حصد لقبك الأول في البطولات الأربع الكُبرى.

ويعتبر رافاييل نادال أحد اللاعبين الذين تربعوا على عرش التصنيف العالمي للعبة التنس ويرى بعض المحللين والنقاد الرياضيين بأن نادال سوف يصبح أعظم لاعب تنس على مر العصور.

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