بالفيديو.. فيلان يدهسان المحتفلين بمهرجان بيراهيرا في سيريلانكا

تسبب خروج فيلين عن السيطرة، خلال فعاليات مهرجان بيراهيرا بالعاصمة السيريلانكية كولومبو، إلى إصابة ما لا يقل عن 17 شخصاً، بعد أن اندفع الفيلان ودهسا عددًا من المحتفلين، وفقاً لما نقلته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

أظهر أحد مقاطع الفيديو على الإنترنت حادثة الدهس، التي وقعت بحي "كوتي" بالعاصمة كولومبو، مساء السبت، أثناء مرور موكب الأفيال التابع لأحد المعابد البوذية.

المهرجان يقام بشكل سنوي، ويبدأ الاحتفال به في مدينة كاندي، خلال شهري يوليو وأغسطس، وتمتد الاحتفالات أيضاً إلى عدد من المدن الأخرى.