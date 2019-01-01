وفاة أمريكية إثر سقوطها من قمة جبلية بولاية كاليفورنيا

01:07 ص | الإثنين 09 سبتمبر 2019
أرشيفية

أرشيفية

كتب: أ ش أ

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لاقت أمريكية مصرعها إثر سقوطها من ارتفاع 500 قدم أثناء تسلقها الجرف الصخري "نصف القبة" بحديقة يوسمايت الوطنية بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ووفقا للمسؤولين بالمتنزه فإنه يسمح للمتنزهين بتسلق مئات الأقدام إلى القمة دون الحاجة إلى استخدام معدات تسلق الصخور، وتوفيت دانييل بورنت 29 عاما، من ولاية أريزونا، إثر سقوطها عموديا من مسار المشي في القمة الخطرة .

وذكرت شبكة (أن.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن القبة ترتفع بمسافة 8800 قدم فوق سطح البحر، وأن رحلة التسلق للقمة والعودة منها يستغرق أكثر من 14 ميلا ويستغرق من 10 – 12 ساعة وفي بعض الأحيان أكثر.

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