تعرف على إجابة السؤال الذي حير جمهور الزمالك: عواد راح فين؟

أثارت لقطة محمد عواد، حارس مرمى الزمالك جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اختفى في إحدى هجمات فريق بيراميدز، حيث أظهرت اللقطة التلفزيونية مرمى الزمالك خاليًا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في نهائي كأس مصر.

وشهدت اللقطة تساؤلات عديدة من جانب جماهير الزمالك قائلين "عواد فين؟"، وهو السؤال الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر".

وللإجابة على هذا التساؤل تواصلت "الوطن" مع أحد مشجعي فريق الزمالك المتواجد في ملعب برج العرب بالإسكندرية، الذي أكد أن عواد كان يتواجد داخل منطقة الجزاء ولكنه كان متطرفًا على جانب المنطقة، ليختفي عن كادر الكاميرا الملتقط.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 3/0 لصالح الزمالك، ليحافظ الزمالك على لقبه في بطولة كأس مصر.

يذكر أن الزمالك تأهل لهذا الدور من البطولة عقب تخطية الاتحاد السكندري بهدف أبيض في الوقت الإضافي أمام الاتحاد بالدور نصف النهائي، فيما تأهل بيراميدز للنهائي عقب انتصاره على بتروجت بثنائية نظيفة في نصف النهائي.