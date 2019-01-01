قبل "يا جمالو".. أغنيات ديانا حداد باللهجة المصرية

02:02 م | الأحد 08 سبتمبر 2019
ديانا حداد

ديانا حداد

كتب: منة الصياد

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اعتادت الفنانة اللبنانية ديانا حداد خلال مشوارها الغنائي، تقديم اللون المصري في العديد من أغنياتها إلى جانب لهجتها الأم والخليجية وغيرهم من اللهجات الأخرى، وحرصت على الغناء باللهجة المصرية بشكل خاص في عدد من أغنياتها الشهيرة على مدار مشوارها الفني.

وطرحت ديانا مؤخرا أغنية "جمالو" باللهجة المصرية، والتي تعاونت فيها مع الشاعر المصري ملاك عادل، والملحن المصري "مدين".

وتستعرض "الوطن" مجموعة من أبرز أغنيات ديانا حداد التي غنتها باللهجة المصرية، وهي:

امشي ورا كدبهم 

حبيبي مصري 

عادي 

اللي في بالي 

زي السكر 

لا انت ولا قلبك 

خسرت إيه 

تركت ديانا بصمات مميزة مع جماهيرها خاصة المصريين منهم، خلال تقديمها الأغاني باللهجة المصرية.

ديانا حداد تطرح أغنية "جمالو" باللهجة المصرية

وتعاونت ديانا بأغنية "جمالو" مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وعرضتها في قناة روتانا على "يوتيوب"، وطرحت الأغنية بشكل حصري في الموقع الإلكتروني المتخصص لعرض الأغنيات الموسيقية Deezer، وباتت الأغنية تحقق نسبة متابعة كبيرة من جمهور ديانا حداد في مصر والخليج والعالم العربي.

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