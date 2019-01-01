مرض غامض يفتك بالكلاب في النرويج

أودى مرض مجهول بحياة عشرات الكلاب في النرويج مؤخرا، ما تسبب في حيرة السلطات النرويجية التي لم تتمكن بعد من التعرف على السبب وراء المرض، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وأوضحت السلطات النرويجية أنّها لم تكتشف السبب وراء المرض المجهول، فيما ذكرت هيئة سلامة الغذاء النرويجية أنّها تلقت بلاغات بست حالات أخرى من الكلاب المريضة، نفق اثنين منهم بالفعل، وجميعهم يعانون من أعراض القيء والإسهال الدموي.

وقال أولي هيرمان ترونيرود المتحدث باسم الهيئة، إنّ "المرض خطير للغاية بالنسبة للكلاب، لكننا لا نعرف حتى الآن ما إذا كان معديا أو مجرد سلسلة من الحالات الفردية"، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن وكالة أسوشيتد برس.

وأفاد المعهد النرويجي للطب البيطري بأنّه تم اكتشاف نوعين من البكتيريا في أثناء تشريح جثة لأحد الكلاب، لكنه لم يتمكن من توضيح ما إذا كان هذا هو سبب تفشي المرض أم لا.