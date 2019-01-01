بعد اختيار حكم الزمالك وبيراميدز.. ماذا قدم التحكيم الروماني في الكرة المصرية؟

لجنة الحكام الرئيسية، بقيادة جمال الغندور، اختارت طاقم حكام روماني بقيادة باتريسكو لإدارة نهائى كأس مصر، المقرر أن يجمع الزمالك وبيراميدز فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء غد الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويضم طاقم الحكام الروماني كلا من: رادو ماريان باتريسكو حكما للساحة، ورادو مارين حكم مساعد، إدريان حكم مساعد ثانى، مارشيل حكما رابعا.

ومبارة الزمالك وبيراميدز ليست أول مرة يدير فيها طاقم تحكيم روماني مباراة في مصر، ونستعرض أبرز المباريات التي حكمها طاقم روماني خلال الموسم الماضي:

الإسماعيلي والجونة

في 27 مايو الماضي التقى الإسماعيلي بالجونة في إطار مسابقات الدوري العام، وعينت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، وقتها طاقم حكام رومانى لإدارة المباراة، بقيادة الحكم ماريوس أفرام.

وانتهت المباراة، التي أقيمت على أرض استاد الجونة، ضمن منافسات الأسبوع 34 من الدوري المصري العام، بالتعادل السلبي 0-0.

بيراميدز والاتحاد السكندرى

استضاف الاتحاد السكندرى نظيره بيراميدز فى أبريل الماضي، على استاد المكس فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 29 لمسابقة الدورى العام.

وأدار اللقاء حكم روماني اسمه أونت ماريوس، كان هو الحكم الرابع في الطاقم الذي أدار مباراة الزمالك والأهلى بالجولة 17 للدورى، والتي انتهت بالتعادل.

وانتهى اللقاء 3-2 لصالح بيراميدز، وأحرز هدفي زعيم الثغر خالد قمر ورزاق سيسية، بينما استطاع إريك ترازري أن يسجل أهداف بيراميدز الثلاثة.

بيراميدز والمصري

في 5 مايو الماضي، اصطدم بيراميدز بالادي لمصري البورسعيدي، ضمن منافسات الأسبوع 30 من مسابقة الدوري المصري العام.

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، المباراة، التي أقيمت على استاد الجيش بالسويسـ إلى طاقم تحكيم من رومانيا.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث أحرز هدف المصري محمود وادي، بينما سجل هدف بيراميدز عمر خربين.

الزمالك والانتاج الحربى

في 30 مايو الماضي، تقابل الزمالك مع الإنتاج الحربي ضمن منافسات الأسبوع 31 من الدوري المصري الممتاز، على استاد بترو سبورت.

وأدار هذا اللقاء طاقم تحكيم من رومانيا، وانتهى بالتعادل الإيجاب 1-1، حيث أحرز هدف القلعة البيضاء خالد بوطيب، وسجل هدف الإنتاج الحربي معاذ الحناوي.

الأهلي والزمالك

القمة 117 في تاريخ الكر المصرية كانت يوم 3 مارس الماضي، بستاد برج العرب، وكانت ضمن منافاسات الجولة 17 من الدوري المصري العام.

وانت قمة الزمالك والأهلى الـ117، بالتعادل السلبى بين الفريقين طاقم تحكيم رومانى مكون من: إستيفان كوفاكس "حكم ساحة"، وميهاى أوفيدو آرتن "مساعد أول"، وفلورن مارينسكو "مساعد ثان" وأونت ماريوس إفرام "حكم رابع".