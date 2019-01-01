تركي آل الشيخ يمنح سيارة BMW لمشجع توقع فوز "ألميريا" على "مالاجا"

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على صفحته الرسمية على "فيس بوك" صورة للحساب الشخصي لمشجع مصري توقع نتيجة مباراة ناديه أمام مالاجا.

ومنح آل الشيخ سيارة BMW له، وهنأه على صفحته الرسمية: "مبروك.. كسبت الـBMW ، تستاهل، هيتواصلوا معاك، وإن شاء الله تستلمها النهاردة يابطل".

وحقق فريق ألميريا الإسباني فوزا على نظيره مالاجا بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين.