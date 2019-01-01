تركي آل الشيخ يمنح سيارة BMW لمشجع توقع فوز "ألميريا" على "مالاجا"

المستشار تركي آل الشيخ
نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على صفحته الرسمية على "فيس بوك" صورة للحساب الشخصي لمشجع مصري توقع نتيجة مباراة ناديه أمام مالاجا.
ومنح آل الشيخ سيارة BMW له، وهنأه على صفحته الرسمية: "مبروك.. كسبت الـBMW ، تستاهل، هيتواصلوا معاك، وإن شاء الله تستلمها النهاردة يابطل".
وحقق فريق ألميريا الإسباني فوزا على نظيره مالاجا بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين.
صورة نشرها الفنان أحمد فهمي عبر صفحته بـ"انستجرام" لاقت هجوما من قبل متابعيه
تمكن فريق جراحي بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة من استخراج عدد كبير من أدوات المائدة "ملاعق وشوك"..
صبي مصري عمره 17 عاما سافر من فرنسا إلى بريطانيا مختبئا في صندوق سيارة لم يعرف اصحابها عنه شيء، وتفاجئا عندما وجداه.
اكتشفت مدينة نيويورك طريقة جديدة للتخلص من الفئران عن طريق فخ جديد يحتوي على كحول
نستعرض في التقرير التالي تاريخ صيام يوم عاشوراء، والسنن المحببة فيه، وأهم الأدعية التي يجب أن تقال في هذا اليوم..
تعليقات الفيسبوك