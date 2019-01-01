ليست دائماً دليلاً على السعادة.. لماذا يهز الكلب ذيله؟

10:20 م | السبت 07 سبتمبر 2019
هز الذيل عند الكلاب قد يكون له معان عديدة

هز الذيل عند الكلاب قد يكون له معان عديدة

كتب: شريف محمد فريد

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تعتبر الكلاب من أكثر الحيوانات الأليفة التي يتم تربيتها حول العالم، إن لم تكن أكثرها بالفعل.

ولو سألت أياً من مربي الكلاب، أياً كان نوعها، فسيحكي لك عن التعلق الشديد بينه وبين حيوانه الأليف، وعن الميزة التي تميز الكلاب عن غيرها من الحيوانات، وهي ميل الكلاب للتعبير عن مشاعرهم وإظهارها، سواء كان ذلك بالنباح أو الجري والقفز أو بهز الذيل.

حتى لو لم تكن من مربي الكلاب، فإنك غالباً قد سمعت معلومة أن هز الذيل بقوة عن الكلاب يعتبر علامة على السعادة والرغبة في اللعب، وبالرغم من أن هذا ليس خاطئاً تماماً، إلا أن هذه المعلومة تعتبر ناقصة بدرجة كبيرة، بحسب ما جاء في التقرير الذي نشره موقع "Science ABC" الإلكتروني، المتخصص في تبسيط المسائل العلمية.

بشكل عام، يعتبر هز الذيل عند الكلاب علامة على الإحساس بالإثارة، والانتباه لوجود كائن أو موقف ما، والرغبة في المشاركة فيه. هذا الحدث قد يكون مرتبطاً بإنسان أو بحيوان آخر، والموقف نفسه قد يتباين بشدة، ما بين موقف ممتع للكلب أو منذر بالخطر.

لهذا السبب، لوحظ أن الكلب لا يهز ذيله عندما يكون وحيداً، إذ أن ترك الكلب وحيداً في المنزل مثلاً يجعله غير معرض لأي أحداث أو كائنات ليتفاعل معها.

إلا أن شعور الكلب بالإثارة لا يعني بالضرورة الشعور بالسعادة أو الرغبة في اللعب، فالإثارة هي حالة عامة، تصيب جميع الكائنات الحية، ويمكن أن تكون مصحوبة بمشاعر إيجابية أو سلبية، بحسب الحافز أو العامل الذي أدى لاستثارة الكلب.

ينبغي أيضاً الانتباه إلى أن طريقة هز الذيل نفسها قد يختلف معناها والحالة النفسية والسلوكية المصاحبة لها بين أنواع الكلاب المختلفة، بنفس الطريقة التي يختلف بها معنى الكلمة الواحدة بين اللهجات المختلفة لنفس اللغة عند البشر.

ارتفاع الذيل والطريقة التي يتحرك بها، هما العاملين الأساسيين في عملية تحديد الرسالة التي يريد الكلب إيصالها بهز ذيله.

بالنسبة لارتفاع الذيل، فإذا كان الذيل في ارتفاعه وضعه الطبيعي أو المعتاد، فإن هذا علامة على شعور الكلب بالاسترخاء، وعدم وجود شيء أثار انتباهه، ويجب هنا ملاحظة أن الوضع الطبيعي لذيل الكلب يختلف باختلاف فصيلته وحجمه.

عندما يكون الذيل مرتفعاً عن حالته الطبيعية، فإن ذلك دليلاً على الإحساس بالإثارة، وقد يعني رغبة الكلب في التفاعل، واستعداده للعب. وإذا زاد ارتفاع الذيل كثيراً، بحيث أصبح متجهاً إلى الأعلى بالكامل، فإن هذا دليل على إحساس الكلب بالقلق أو بالتهديد، وينبغي وقتها أن يتم التعامل معه بمنتهى الحذر.

إذا استقام الذي وهو في ارتفاعه الطبيعي أو اقل قليلاً، فإن ذلك قد يدل على إحساس الكلب بالفضول، ورغبته في اكتشاف المزيد من التفاصيل قبل اتخاذ القرار النهائي، بينما يدل انخفاض مستوى الذيل عن الوضع الطبيعي بشكل ملحوظ على إظهار الخضوع أو الإحساس بالحزن.

بالنسبة لحركة الذيل، فإن القاعدة العامة هي أن السرعة الشديدة في تحريك الذيل هي دليل على الإحساس بالإثارة، والتي لا تدل بالضرورة على مشاعر إيجابية أو على الرغبة في اللعب، بينما تدل السرعة البطيئة في تحريك الذيل على الإحساس بالشك أو الريبة، خاصة إذا كان الذي في وضع ارتخاء، وهو ما تظهره بعض الكلاب أحيانا عن مقابلة شخص جديد، وفي هذه الحالة أيضاً يجب توخي الحذر، وعدم القيام بأي حركات مفاجئة، إلى أن يطمئن الكلب ويبدأ في إظهار علامات الترحيب أو الود.

إذا أصبح الذيل مشدوداً وكانت حركته غير قوية، ولكنها مستمرة، فإن ذلك يدل على رغبة الكلب في التفاعل أو التعرف، مثلما تفعل بعض الكلاب الضالة المسالمة إذا نظر أحدهم إليها، بينما يدل الذيل المشدود الذي يتحرك قوية ومستمرة على الرغبة في اللعب، خاصة إذا كانت مصحوبة بالقفز، أو بمحاولة الكلب الاقتراب مع توجيه رأسه إلى الأسفل.

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