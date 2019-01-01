مع اقتراب المدارس.. كيف تناولت السينما المصرية دور المدرس؟

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019-2020، على أن يبدأ الفصل الدراسي الأول لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي يوم 11 سبتمبر، أما الأكبر سنًا يوم 21 سبتمبر الجاري.

ومع اقتراب عودة المدارس، نرصد لكم أبرز الأعمال الدرامية التي تناولت دور المدرس في السينما المصرية:

نجيب الريحاني في فيلم "غزل البنات"

يعد الفنان الراحل نجيب الريحاني أحد أبرز الممثلين الذين قاموا بتجسيد دور المدرس في السينما المصرية من خلال فيلم "غزل البنات"، حيث قام بعمل دور وقع في حب فتاة صغيرة في العمر ولكنها تتفوق عليه من الناحية الاجتماعية، والتي قامت بتأدية دورها الفنانة الراحلة ليلى مراد.

عادل إمام في فيلم "الإنسان يعيش مرة واحدة"

جسد عادل إمام زعيم السينما المصرية دور المدرس في فيلم "الإنسان يعيش مرة واحدة"، ولكنه أظهر جانبا سلبيا من خلال تمثيل دور مدرس يلعب القمار ويشرب الخمر يوميًا قبل الذهاب إلى المدرسة.

حنان الطويل ويوسف عيد في فيلم "الناظر"

تألقت الفنانة الراحلة حنان الطويل في دورها بمسلسل "الناظر" بعدما ظهرت بدور مدرسة اللغة الإنجليزية.

وفي نفس الفيلم ظهر الفنان الراحل يوسف عيد، بدور مدرس وكانت أبرز كلماته: "أنا زكريا الدرديري مدرس رياضيات وفرنساوي لغاية ما يجيبوا مدرس فرنساوي".

محمد هنيدي في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"

ظهر الفنان محمد هنيدي بتجسيد دور المدرس "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، في صورة المدرس الريفي الذي يعشق التعليم ويتعامل بشدة مع جميع المسؤولين في المدرسة سواء الطلاب أو المعلمين، قبل أن ينتقل للتدريس في القاهرة في إحدى أهم المدارس بناءً على تعليمات الفنان الراحل عزت أبو عوف الذي كان يقوم بتجسيد وزير التربية والتعليم في الفيلم.