كيف يمكن أن تغير الموسيقى من حالتك المزاجية؟

تحتل الموسيقى مكانة متميزة في حياة الكثيرين من البشر، فسواء كنت تحاول الاسترخاء أو تمارس التمارين الرياضية أو تجلس مع أصحابك، أو حتى تمارس رياضة الجري، فهناك دائماً نوع من أنواع الموسيقى يمكنك الاستماع إليه.

بعض الأشخاص ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالموسيقى، بحيث أصبحت جزءاً أصيلاً من حياتهم، وأصبح على دراية كبيرة بجميع أنواعها وبعدد ضخم من أسماء المؤلفين الموسيقيين والأغاني والمغنيين، بينما اتخذها البعض كوسيلة لكسب العيش، سواء كتأليف أو توزيع أو عزف.

لكن هل فكرت يوماً في السر وراء التأثير البالغ للموسيقى على حياتنا ومشاعرنا؟ كيف يمكن لبعض النغمات أن تجعلنا نشعر بمشاعر الحب والرومانسية، بينما تجعلنا نغمات أخرى نشعر بالحزن الشديد والرغبة في البكاء؟ الحقيقة أن هذا السؤال قد شغل الكثيرين قبل ذلك، وخرجت العديد من الآراء حول طبيعة الموسيقى والآلات المستخدمة في العزف وأنواع المقطوعات الموسيقية، ووفقاً لموقع "Medical Daily" الإلكتروني، فإن التأثير الكبير للموسيقى على الحالة النفسية والعقلية والجسدية للبشر يمكن إرجاعه إلى سبعة أسباب رئيسية:

التنفيس: تتيح لنا الموسيقى إخراج المشاعر المكبوتة بداخلنا، خاصة المشاعر التي تمثل ضغطاً على حالتنا النفسية، مثل الحيرة أو الألم، ما يجعلنا نشعر براحة نفسية بعد الاستماع إلى الموسيقى، حتى لو تسببت الموسيقى في بكائنا.

التغيير المستحث: بعض النغمات الموسيقية قد تجعلنا نسافر بعقلنا ووجداننا إلى زمن أو مكان آخر غير الذي نعيش فيه، مثل استرجاعنا لذكريات وأحلام الطفولة عند سماع النغمات الرقيقة الهادئة المخصصة لمساعدة الاطفال الرضع على النوم، أو مثل تذكرنا لرحلة قمنا بها بعد سماعنا لموسيقى أو أغنية مرتبطة بهذه الرحلة.

عدوى المشاعر: المشاعر، مثل الأمراض، يمكن أن تكون معدية وتنتقل من شخص إلى آخر، وهذا هو السبب في الشعور برغبة في الرقص، عند مشاهدة عدد من الأشخاص في حفلة، حتى لو لم يكن الشخص المستمع من محبي الرقص.

الخيال: عندما تؤثر مقطوعة موسيقية أو أغنية معينة فينا، فإن ذلك غالباً يصاحبه صور خيالية في ذهن الشخص المستمع، مما يساعد في زيادة حالة الاستغراق والانتشاء التي يشعر بها الإنسان، أحد الأمثلة على ذلك هو كيف يتخيل البعض نفسه في حديقة جميلة أو على شاطئ البحر، عند سماعه موسيقى هادئة تبعث على الاسترخاء.

الحركات الإيقاعية: الإيقاع الخاص ببعض الآلات الموسيقية في الموسيقى التي نسمعها، قد يحفظ لدينا رد فعل تلقائي، يتمثل في حركات أو ضربات بأصابع اليد أو بالقدم، أو إيماءات بالرأس، تتناغم مع الايقاع الذي نسمعه، ويعد الرقص من الأمثلة الواضحة ايضاً للحركات الإيقاعية.

الشعور بالمتعة: يمكن أن تسبب بعض أنواع الموسيقى إحساساً بالمتعة، مساوياً للإحساس الذي يشعر به البعض عند الحصول على مبلغ كبير من المال، أو مقابلة الأصدقاء المفضلين، أو تناول وجبة لذيذة.

الكلمات: في حالة الأغاني، فإن الكلمات المؤثرة قد تزيد من أثر الموسيقى بشكل كبير جداً، كما أنها قد تعبر عن مشاعر لا يعرف المستمع كيفية التعبير عنها، وغناء المستمع مع كلمات الأغنية بنفسه يساعد أيضاً على زيادة أثر الكلمات في نفسه.