عطل مفاجئ يصيب موقع ويكيبيديا

واجه عدد كبير من المستخدمين مشكلة عند محاولة الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بموسوعة "ويكيبيديا"، حيث أصيب الموقع بعطل مفاجئ في المملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية الأخرى، بالإضافة إلى بعض الأماكن بالشرق الأوسط، أدى لعدم تمكن المستخدمين من الدخول لصفحات الموقع.

بدأت المشكلة في حدود الساعة 7 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفقاً لموقع "down detector"، المتخصص في اكتشاف أعطال المواقع الإلكترونية الشهيرة، حيث تأثرت المملكة المتحدة بشدة جراء هذا العطل، كما تم أيضاً تسجيل شكاوى من مواجهة نفس المشكلة في عدد من الدول الأوروبية الأخرى، أهمها بولندا، فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا، وفقاً لما نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، على موقعها الإلكتروني.

ولم يتيسر الوصول لأي من العاملين بمؤسسة "ويكيبيديا"، للتعليق على هذا العطل.