سحر ورعب وقدر.. 10 تصريحات في أول لقاءات كريم عبدالعزيز منذ 5 سنوات

لقاء أجراه الفنان كريم عبدالعزيز، مع مبادرة iRead بعد غياب نحو 5 سنوات عن الحوارات المصورة، متحدثا خلاله عن تفاصيل من حياته وأخبار حصرية عن دوره في فيلم 1919، وكواليس الفيل الأزرق.

وiRead، التي أجرت الحوار هي مبادرة لإعادة إحياء القراءة في المنطقة العربية، وفي السطور التالية نستعرض أبرز تصريحات كريم عبد العزيز، خلال لقائه المنشور عبر الصفحة الرسمية للمبادرة بـ"فيس بوك".

كريم عبدالعزيز يتحدث عن عشق القهوة والقراءة

- تحدث كريم عن عشقه للقهوة التركي التي يستطيع إعدادها بجانب البيض بالبسطرمة.

- يعشق أيضا القراءة والكتابة، فضلا عن امتلاكه "نوت بوك" يدون عليها جميع الملاحظات التي تقع أمامه، قائلا: "الظاهر كان نفسي أطلع رئيس أرشيف"، والمكتب هو المكان المفضل له للقراءة.

- وعن نوعية الكتب التي يفضل كريم عبد العزيز قراءتها هي الرعب أما أكثر كتاب ألهمه "رباعيات صلاح جاهين"، بجانب عشقه للقراءة بشكل عام سواء ورقي أو إلكتروني.

- وعن أكثر شخص كان يروي حكايات له في صغره قبل نومه، أكد أنها والدته.

- وعند سؤال كريم عن وضع اسم لحياته إذا تحولت لرواية، قال ساخرا: "اسمه حسبي الله ونعم الوكيل".

- واختارعبد العزيز "الواي فاي" في حالة تواجده بالصحراء مفردا بدلا من الكتاب، وفضل مقابلة القدر لمدة ساعة.

- أما عن الشخصية الشريرة التي يفضل مقابلتها فهو الفنان عادل أدهم، ويحب مشاهدة فيلم "شئ من الخوف".

كريم عبد العزيز يؤمن بالسخر ويخاف من الجن

- وقال كريم، إنه يؤمن بالسحر والأعمال ويخاف من الجن، ويرغب العيش في زمن الخمسينيات أو ثلاثينيات القرن الماضي.

- يرى فيلم الفيل الأزرق مناسب للأطفال، وعن أكثر شخصية قدمها مفضلة لديه "أبو علي، ويحيى راشد".

- كشف كريم باللقاء عن شخصيته في فيلم 1919 الجديد، حيث سيقدم دور أحمد عبدالحي، مشيرا إلى أن الدور بعيد عن الشخصية.