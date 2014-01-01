اكتشاف جديد للتخلص من الفئران عن طريق الكحول

أعلنت مدينة نيويورك عن سلاح جديد في ترسانتها، من أجل مكافحة الجرذان أو الفئران المنتشرة في ممرات قطار الأنفاق، عن طريق فخ يحتوى على كحول، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكشفت البلدية، أمس، عن جهاز "إيكوميل" الذي يجتذب الجرذان بواسطة طعم إلى وعاء فيه سائل كحولي يغرق فيه. وتمكن الجهاز المستورد من إيطاليا في القضاء على نحو 107 جرذان، خلال شهر، وجرب "إيكوميل" في محيط بلدية بروكلين.

وأفاد المسؤول المحلي إريك آدمز، أثناء مؤتمر لعرض هذه التقنية على الصحفيين، أن نيويورك تواجه مشكلة الجرذان التي تثير الذعر في نفوس بعض العائلات.

الأمر الذي أدى إلى شن بلدية كبرى المدن الأمريكية حربا على هذه القوارض، منفقة ملايين الدولارات للحد من انتشار هذه الحيوانات التي كان عددها يقدر بنحو مليونين سنة 2014.

فيما لم توفر نيويورك سبيلا للقضاء عليها، سواء من تعقيم الحيوانات إلى خنقها بالثلج الكربوني، وصولا بمكبات النفايات الذكية.

وسبق وقدم رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو في العام 2017، خطة واسعة النطاق للتصدي لهذه القوارض تبلغ ميزانيتها 32 مليون دولار.