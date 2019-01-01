مادة خطيرة وراء إصابة مدخني السجائر الإلكترونية بأمراض رئوية

03:11 م | الجمعة 06 سبتمبر 2019
السجائر الإلكترونية

السجائر الإلكترونية

كتب: الوطن

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سبب محتمل حول إصابة أكثر من 100 شخص في الولايات المتحدة بأمراض رئوية غامضة، خلال الأسابيع الأخيرة، من جراء تدخين سجائر إلكترونية، كشفه مسؤولون صحيون أمريكيون، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "واشنطن بوست"، حيث رصد التحقيق الصحي، الذي أجرته السلطات مادة مضرة في السجائر الإلكترونية المدخنة من المرضى. 

تلك المادة الكيميائية المتسببة بالاضطراب الصحي، هي عبارة عن زيت مستخلص من فيتامين E، وفق ما كشفت إدارة الدواء والغذاء، وتم العثور عليها في أجسام المرضى، إثر أخذ عدة عينات في عدد من الولايات الأمريكية، وتوجد المادة عادة في منتجات الماريجوانا.

وأوضح المحققون أنهم رصدوا هذه المادة لدى كافة المرضى، لكن الخبراء لم يجزموا بصورة نهائية ما إذا كانت مسؤولة عن الاضطرابات.

وعن  "فيتامين E" فيوجد بعدد من الأغذية مثل زيت الكانولا وزيت الزيتون واللوز، والزيت المستخلص من الفيتامين يطلق عليه "فيتامين E"، ويجري استخدامه بمثابة مكمل غذائي فضلا عن العناية بالجلد، وعلى الرغم من فوائده لكنه يعد بمثابة أذى للجسم حين يجري استنشاقه في تدخين، بسبب تركيبه الجزيئي.

والولايات الأمريكية التي تأكدت فيها حالات الإصابة بالأمراض الرئوية الغامضة هي مينيسوتا وإلينوي وكاليفورنيا وإنديانا وويسكنسن.

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